Raspadori per l’Atletico Madrid è una seconda scelta. E a differenza di Millot, può pagarlo a rate (Marca racconta un’altra storia)

Giacomo Raspadori potrebbe finire all’Atletico Madrid. Almeno se i colchoneros decidessero di abbandonare la pista Millot per cui lo Stoccarda ha alzato il prezzo e inserito delle condizioni di vendita non accettabili dall’Atletico. E allora ecco che spunterebbe la pista dell’attaccante partenopeo che sarebbe per l’Atletico una seconda scelta, con un De Laurentiis che, pur di sfoltire la rosa a disposizione di Conte, sarebbe disponibile anche a vedere dilazioni e forme di pagamento. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca racconta un’altra storia.

Millot potrebbe saltare, in sostituzione c’è Raspadori

Marca ricostruisce così la situazione di mercato

Nei giorni scorsi Enzo Millot sembrava essere pronto a trasferirsi in biancorosso. Il giovane talento francese dello Stoccarda era destinato a diventare la ciliegina sulla torta del progetto dell’Atletico Madrid per la stagione 2025-2026. Un’ambiziosa riorganizzazione che prevede sei nuovi acquisti, oltre all’integrazione definitiva di Lenglet e Musso, già in prestito la scorsa stagione e ora di proprietà del club del Metropolitano. Con quasi tutti i compiti svolti, incluse le otto cessioni totali di De Paul, Lemar e Lino, era il momento di chiudere l’operazione che avrebbe completato il progetto rojiblanco: un giocatore veloce e con il senso del gol. Sembrava che questo profilo fosse Millot. L’accordo tra l’Atletico Madrid e il giocatore era totale. Pronto un quinquennale per legarsi fino al 2030. Ma….

La frenata

Restava solo da ottenere la “fumata bianca” tra Atletico e Stoccarda. Con una clausola di 23 milioni di euro, il club madrileno aveva negoziato un pagamento differito anziché saldare l’intera somma in un’unica soluzione. È qui che sono sorti i problemi di intesa con il club tedesco, aprendo la porta all’ingresso di un nuovo attore nell’operazione. Tuttavia, l’opzione Millot non è stata scartata del tutto…

La soluzione Raspadori

Ed è proprio in questo contesto che emerge Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli, 25 anni, che nella scorsa stagione ha giocato spesso all’ombra di Lukaku, è compagno di squadra in Italia di Giovanni Simeone. La giovane punta italiana potrebbe finire sotto la guida del padre di Giovanni, Diego Simeone. Le sue qualità – rapidità, polivalenza e la capacità di arrivare in condizioni economiche più vantaggiose – piacciono molto all’Atletico

I problemi riscontrati con Millot, che hanno rallentato (ma non escluso) il suo passaggio all’Atletico, sembrano non esserci con il Napoli che chiede comunque 35 milioni. Potrebbero addirittura essere proposte formule che non creerebbero problemi alla liquidità dell’Atletico che ha lavorato come mai in una sessione di mercato che, ora, potrebbe subire un’inattesa svolta di 180 gradi. E quindi un pagamento a rate che, evidentemente non è possibile per Millot.