Raspadori all’Atletico Madrid: «Essere qui per me è un sogno. Colgo questa opportunità perché sono molto ambizioso»

La presentazione: «Venire qui è stata una decisione semplice e istintiva. È un grande club. Simeone mi ha dimostrato quanto crede in me»

Giacomo Raspadori ha lasciato il Napoli dopo tre anni per trasferirsi all’Atletico Madrid. Ha già esordito nella prima giornata di campionato, entrando a partita in corso, ma la squadra ha perso 0-1. L’italiano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore dell’Atletico ai canali ufficiali del club:

«Essere qui per me è un sogno. L’immagine dell’Atletico in Italia è incredibile. Sono orgoglioso di questa tappa. Venire qui è stata una decisione semplice e istintiva. È un grande club. Dall’esterno si percepisce molta passione. L’ho sempre vista in modo molto positivo. Colgo questa opportunità perché sono molto ambizioso, così come lo è il club»

Leggi anche: Raspadori all’Atletico e la “maledizione degli italiani” nel club, As: nessuno (tranne Vieri) ha lasciato il segno

La presentazione di Raspadori

Sulla sconfitta al debutto:

«Sono molto consapevole: quando si gioca la prima partita, ci si aspetta sempre un debutto perfetto. Non è andata come volevamo, anche se avevamo tutto sotto controllo. Nessuno di noi ha dormito bene, sappiamo quanto importi ai tifosi e ora dobbiamo pensare a sabato: vogliamo vincere e dare il massimo».

Sulla concorrenza:

«Avere così tanti giocatori forti nello stesso ruolo ti fa capire che devi fare sempre di più, migliorare e guadagnarti la tua posizione ogni giorno. Per il mio carattere, è una cosa positiva perché voglio migliorare sempre».

Quali differenze hai percepito tra Serie A e Liga? Il tuo stile di gioco cambierà passando dal Napoli all’Atletico Madrid?

«Sono due campionati diversi, due modi diversi di giocare a calcio. In questi giorni ho visto che la qualità è altissima, c’è molta intensità… È uno dei motivi per cui ho scelto di intraprendere questa nuova esperienza. È un percorso che aspettavo con ansia. Ci sono delle differenze, certo. Forse gli aspetti tattici sono gestiti in modo diverso. Ho molto da imparare, ma sono curioso e ambizioso»

Com’è stata la tua prima conversazione con Simeone? Che impressione ti ha lasciato?

«Quando abbiamo parlato per la prima volta, mi ha dimostrato quanto crede in me come giocatore e ha capito le mie caratteristiche e come sfruttarle in campo. Ha dimostrato di volere un giocatore come me».

Come procede il rapporto con i nuovi compagni? Chi ti ha colpito di più?

«L’impatto è stato molto positivo, come se fossi qui da molto tempo, sono tutti molto umili e, anche se non è mai facile entrare in un nuovo gruppo, è stato tutto molto naturale. Mi sento come se fossi qui da sempre. Griezmann mi ha accolto molto bene, così come il capitano».