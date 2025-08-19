Rabiot ai ferri corti col Marsiglia: accusato di scarso impegno, il club vuole venderlo dopo la lite (As)

"L'Om non tratterrà il giocatore e da ora in poi ascolterà tutte le offerte. Il Milan è molto interessato a ingaggiarlo, come richiesto da Massimiliano Allegri"

Adrien Rabiot rischia di diventare un caso al Marsiglia. Il giocatore, coinvolto nella lite scoppiata nello spogliatoio venerdì sera dopo la sconfitta contro il Rennes, è stato messo alla porta. Pare abbia litigato anche con De Zerbi che non ha gradito il suo scarso impegno. Proprio il tecnico italiano avrebbe deciso di avallare la cessione dell’ex Juve.

Rabiot verso l’addio al Marsiglia dopo la lite di venerdì sera

Ne parla il media spagnolo As:

Secondo quanto si legge, il giocatore è stato “criticato per la sua mancanza di impegno e per la lite avuta con il compagno di squadra Jonathan Rowe venerdì scorso, dopo la prima sconfitta stagionale a Rennes. Il Marsiglia ha annunciato che entrambi sono stati inseriti nella lista dei partenti. Questa decisione è stata presa a causa del comportamento ritenuto inaccettabile negli spogliatoi dopo la partita contro il Rennes. In accordo con lo staff tecnico e in conformità con il codice di condotta interno del club. La decisione è stata comunicata dal club ai due giocatori lunedì.”

Leggi anche: Rabiot «De Zerbi è un malato di calcio. Il periodo alla Juventus è quello in cui sono cresciuto di più»

“Rabiot e Rowe hanno avuto una lite che avrebbe potuto degenerare, con Roberto de Zerbi e Mehdi Benatia costretti a intervenire per calmare la tensione. Ieri pomeriggio, il Marsiglia ha escluso entrambi, esortandoli a lasciare immediatamente il club a partire da questa settimana”.

Accuse di scarso impegno

La decisione riguardante Rabiot sorprende fino ad un certo punto, visto che De Zerbi l’ha criticato per tutta l’estate per la sua mancanza di impegno durante le amichevoli estive. Ancora peggio, secondo As, ha fatto durante il primo impegno ufficiale col Rennes.

“Rabiot è apparso apatico, demotivato, e il suo contributo in campo è stato solo simbolico. Il nazionale francese è apparso disorientato, con un’espressione smarrita, come se non avesse alcuna voglia di giocare. Poi è arrivata la rissa con Rowe, una scaramuccia che ha scosso lo spogliatoio del Roazhon Park e ha portato alla squalifica di entrambi i giocatori. Anche Rabiot non si è allenato con il resto dei suoi compagni martedì, e tutto lascia supporre che la partita di venerdì a Rennes sia stata la sua ultima con il Marsiglia”.

Leggi anche: Il Marsiglia perde e litiga nello spogliatoio. De Zerbi: «Le palle mostratele in campo, non nello spogliatoio»

Quale futuro per lui? As fa il nome del Milan come squadra interessata.

“L’entourage di Rabiot, compreso il giocatore stesso, deve agire in fretta, poiché questa stagione si conclude con la Coppa del Mondo e il centrocampista non vuole perdere la nazionale francese. L’Om non tratterrà il giocatore e da ora in poi ascolterà tutte le offerte. Il Milan è molto interessato a ingaggiarlo, come richiesto da Massimiliano Allegri”.