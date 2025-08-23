Politano: «Avevamo finito l’anno scorso con lo stesso modulo di oggi con Jack come esterno»

A Dazn: «La prossima festa è il ritorno in Nazionale, oggi c'era Gattuso? Vedremo, è un obiettivo ma deciderà il mister»

Il calciatore del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo. la vittoria contro il Sassuolo

La parole di Politano

Sintomo del fatto che iniziare bene questa stagione era determinante

«Volevamo dare un segnale forte e sapevamo che era una partita difficile contro una neopromossa che avrebbe dato qualcosa in più contro i campioni d’Italia».

La squadra sta cambiando configurazione, tu e Di Lorenzo iate ampiezza, quanto deve cambiare il tuo modo di servire l’area?

«Avevamo finito l’anno scorso con questo modulo con Jack come esterno. Quest’anno il mister ha iniziato con questo modulo e sicuramente riempiamo bene l’area. È importante arrivare sul fondo e mettere palloni in area».

La dimensione internazionale che sta assumendo la squadra?

«Per quando riguarda Kevin è un giocatore eccezionale e una persona umile che si è inserito bene. Sta già cercando di imparare l’italiano, in campo siamo noi che cerchiamo di imparare da lui. Quest’anno cercheremo di alzare l’asticella tutti».

È finita la festa del matrimonio?

«Abbiamo festeggiato abbastanza ora se ne parla l’anno prossimo».

La prossima festa è il ritorno in Nazionale, oggi c’era Gattuso?

«Vedremo, è un obiettivo ma deciderà il mister»