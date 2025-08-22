Per Hojlund il Napoli dovrà spendere 50 milioni e trovarsi l’anno prossimo con tre centravanti (Repubblica)

L’emergenza non è mai un aspetto positivo. Il Napoli è costretto a sostituire in fretta e furia Lukakue deve mettere mano al portafogli. L’operazione Hojlund è onerosa (50 milioni) ma serve e il giocatore danese piace molto ad Antonio Conte.

Ecco cosa scrive Repubblica:

Il Napoli ne avrebbe fatto volentieri a meno, anche perché per rincorrere il centravanti ha dovuto mettere da parte altre esigenze di Conte, ma l’infortunio di Lukaku sta obbligando i campioni d’Italia a un feroce pressing per avere un centravanti.

Hojlund è il nome giusto, ma gli azzurri saranno costretti a rivedere le loro intenzioni economiche: pensavano di poter prendere un 9 in affitto (in fondo Lukaku starà fuori tre mesi, quattro al massimo) e invece dovranno accettare di acquisirlo a titolo definitivo, stanziando anche cifre notevoli. Per convincere Hojlund a lasciare Manchester, infatti, dovrà garantire al danese il riscatto nel 2026, dopo una prima stagione in prestito. De Laurentiis e Manna stanno entrando nell’ordine di idee di accettare questo tipo di operazione, che tra la spesa iniziale e quella da sostenere tra un anno sforerà i 50 milioni, con il rischio di trovarsi l’estate prossima con tre centravanti a tempo pieno. Ma nel calcio conta il presente e conta Conte, che ha ancora bisogno di un paio di centrocampisti di scorta (uno tecnico e uno muscolare), di un esterno sinistro (l’idea è Elmas) oltre a un terzino destro, anche se con lo spagnolo Juanlu è praticamente fatta.

Hojlund, per averlo il Napoli è disponibile all’obbligo di riscatto (Di Marzio)

Il Napoli è a caccia di un sostituto di Romelu Lukaku. Ci sono diversi calciatori sondati in questi giorni da De Laurentiis e Manna. La scelta principale sembra essere ricaduta su Rasmus Hojlund del Manchester United, considerato in uscita dai “Red Devils”. Le ultime, riportate questo pomeriggio, vanno in questa direzione. A seguire quanto riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube.

“Rasmus Hojlund è la prima scelta del Napoli per l’attacco. Il club azzurro ci lavora e spera di andare fino in fondo, sperando di ottenere la formula migliore da parte del Manchester United. Gli altri attaccanti come Pinamonti o Dovbyk sono tutte alternative al momento. Gli azzurri hanno proposto una cifra importante, vedremo se saranno accontentati anche sulla formula”.

Sullo stesso argomento ha rilasciato aggiornamenti anche Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. A seguire quanto si legge.

“Il Napoli continua a cercare un attaccante dopo l’infortunio di Romelu Lukaku: gli azzurri non escludono di cambiare formula. Rasmus Hojlund può tornare in Serie A. L’attaccante danese è una priorità per il Napoli, che cerca un rinforzo nel reparto avanzato dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. Contatti continui tra le parti, con gli azzurri che non escludono di cambiare formula pur di arrivare all’attaccante danese”.

Leggi anche: Conte vuole Hojlund a tutti i costi, o gli ha parlato o gli parlerà (Di Marzio)