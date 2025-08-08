Pallone d’oro, il calcio femminile italiano ha superato quello maschile: due candidate contro uno (Il Giornale)

Il Giornale traccia un quadro della situazione nel calcio italiano, evidenziando un sorpasso importante delle azzurre nelle nomination al Pallone d’Oro. Mentre gli uomini arrancano come mai prima, le donne collezionano risultati storici e conquistano sempre maggiore rilevanza a livello internazionale. Di seguito le parole del quotidiano.

“Sofia Cantore e Cristiana Girelli sono entrate nella storia: mai due italiane erano state in lizza per il Pallone d’Oro femminile. Le ragazze, insomma, hanno fatto meglio dei maschi, visto che per quanto riguarda il Pallone d’Oro degli uomini l’unico nostro rappresentante in attesa dell’assegnazione del trofeo il 22 settembre sarà Gianluigi Donnarumma. Un 2-1 platonico, nessuno dei nostri vincerà, però è un sorpasso significativo, merito anche di un Europeo femminile vissuto da protagoniste.”

Italia, il sorpasso delle donne sui colleghi uomini al Pallone d’Oro

Il Giornale offre una panoramica della situazione:

“Donnarumma che come tutta la sua squadra, il Paris Saint-Germain, sarà ultra-rappresentato nella classifica del premio di ‘France Football’, la rivista che ieri ha reso noti i finalisti, 30 a testa, per le categorie maschili e femminili. Il Psg ha 9 candidati e il favorito assoluto stando alle quote è l’attaccante Dembelé. Certo, il francese dovrà guardarsi le spalle da pretendenti non da poco come Lamine Yamal del Barcellona e Palmer del Chelsea. Una sorpresa ‘alla Rodri’ come lo scorso anno, quando pareva tutto apparecchiato per il trionfo di Vinicius, non è da escludere. Tra i 30 in lizza troviamo anche tre che militano in Serie A: due dell’Inter (Dumfries e Lautaro Martinez) e uno del Napoli (McTominay).”

