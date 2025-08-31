New York è uno stress, Sinner a un evento commerciale con quattro guardie del corpo (El Paìs)

Una passeggiata nella giungla degli Us Open. Rispetto alla tranquillità di Wimbledon, alla sobrietà di Parigi e all’ordine di Melbourne, la dinamicità e lo spettacolo del torneo di New York generano uno stress supplementare per il tennista. El Paìs descrive il torneo di New York

Sinner e le guardie del corpo

Fin dalle prime ore del giorno, o meglio 24 ore su 24, si sentono le sirene delle ambulanze o della polizia, lo stridio delle seghe che tagliano lastre di metallo e il clamore della gente nel cuore di Manhattan. Qui, in diversi hotel ufficiali, alloggia gran parte dei tennisti che competono agli Us Open. Anche gli atleti non sfuggono al caos della città, agli scontri e agli ingorghi quotidiani che si creano sul percorso che porta all’Usta Billie Jean King National Tennis Center nel Queens, attraversando l’Hudson.

All’ingresso del complesso sfilano celebrità e influencer, mentre il regista Spike Lee si fa fotografare e i giocatori vanno e vengono per accedere alla loro zona. Essi sono testimoni diretti dello spettacolo, ma anche esposti all’agitazione della folla. Jannik Sinner è scortato da quattro bodyguards quando attraversa Times Square per un impegno commerciale. Tornato al centro tennistico, la sua supervisor si comporta come una vera regista e ordina alla gente di fare il tifo durante l’allenamento di Carlos Alcaraz, che oggi affronterà Arthur Rinderknech, in puro stile “late show”.

I tennisti sopportano

Perché questa è New York, ovvero spettacolo e ancora spettacolo, clamore e ancora clamore ovunque. Anche per il tennis. Ad alcuni piace, ma la maggior parte ne è infastidita. “Con tutto il rispetto, preferisco giocare in Europa”, risponde Jaume Munar al Pais. È un semifinalista dopo aver battuto Zizou Bergs (6-1, 6-3 e 6-4, in 2 ore e 9 minuti), e per la prima volta nella sua carriera è approdato agli ottavi di finale di uno Slam. Il maiorchino, una persona tranquilla, non è del tutto convinto di questo scenario perché, spiega, il suo sport richiede pace e in questo torneo non c’è tregua, né nelle presunte aree di riposo, né negli spostamenti o persino durante la competizione.

“Sono cresciuto in un posto molto tranquillo”, dice il 28enne spagnolo, “quindi non mi piace tutta questa sensazione di stress che ti insegue a New York. È vero che l’atmosfera in campo (nel suo caso sui campi esterni, molto diversi da quello centrale) è anche piacevole, perché il pubblico ti incoraggia ma ti rispetta. Tuttavia, nella vita di tutti i giorni è un torneo che ti logora di più. Quando esco dall’hotel per un caffè, per esempio, sembra che tu debba chiedere il permesso per metterti in fila con le persone e riuscire a camminare a quel ritmo. Così tutto diventa un po’ pesante, ma, beh, è un’esperienza in più”, continua.