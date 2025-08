È anche un chiaro segnale che evidenzia come la rosa non fosse sufficiente per lottare su più fronti. Per ora Napoli si gode De Bruyne

Napoli: tanti cambi, tanto lavoro da fare (Gazzetta)

Le prime amichevoli hanno fatto borbottare qualcuno. Siamo a venti giorni dal campionato e a un mese e mezzo dall’inizio del clou della stagione. Ci vuole tantissimo tempo, è del tutto inutile qualsiasi considerazione. C’è però già una certezza: Kevin De Bruyne che sta deliziando i tifosi e i compagni. Contro il Brest ha dato spettacolo.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Oggi il Napoli è ancora un cantiere in movimento, servirà tempo perché cambiare tanti giocatori dà sì la sensazione di volersi subito rilanciare per competere in Italia e in Europa, ma è anche un chiaro segnale che evidenzia come la rosa non fosse sufficiente per lottare su più fronti. Tanti cambi e quindi tanto lavoro da fare per favorire l’inserimento di tutti e la crescita del gruppo. E poi c’è Kevin, nuovo certo, ancora in ritardo di condizione e con un passo non più da Premier. Ma così tremendamente efficace in qualsiasi cosa che fa: sembra tutto semplice quando Kevin si mette in azione, come se anche gli avversari si fermassero – estasiati – a guardarlo mentre accende la luce del gioco. Potenza di un’aura magica, quella che accompagna solo i fuoriclasse. Napoli si gode De Bruyne e solo grazie a lui, al momento, maschera la delusione di un precampionato in difficoltà.

Le Parisien sfotticchia il Napoli: “De Bruyne, Lang… tirano fuori l’artiglieria pesante, ma alla fine vince il Brest”

Nell’amichevole tra Napoli e Brest di ieri, a spuntarla sono stati i francesi con il risultato di 2-1. Per gli azzurri, una sola vittoria in amichevole finora, quella contro il Catanzaro 2-0 nel precedente ritiro a Dimaro.

Per il Brest è la quarta vittoria consecutiva in amichevole quest’estate, ricorda Le Parisien, che poi approfondisce:

Kevin De Bruyne, Noa Lang, Lorenzo Lucca, Sam Beukema… Il Napoli ha tirato fuori l’artiglieria pesante domenica per affrontare il Brest a Castel di Sangro. Eppure, grazie a una doppietta di Ludovic Ajorque, il club francese ha ottenuto la quarta vittoria in altrettante amichevoli quest’estate. Per cercare di migliorare la situazione, Antonio Conte ha provato a mettere in campo Romelu Lukaku e Frank Anguissa, ma il Brest ha tenuto duro, nonostante il gol di Lucca al 63esimo che ha accorciato le distanze.

Formazione a trazione anteriore con De Bruyne, Raspadori, Neres, Lucca e Lang. Fatto sta che a fine prime tempo i bretoni hanno chiuso in vantaggio di due gol. Doppietta di Ludò Ajorque attaccante di 31 anni in prestito dal Magonza che lo scorso anno ha segnato 13 reti in Ligue1 con la maglia del Brest che – ricordiamolo – ha giocato la Champions lo scorso anno mentre sono arrivati noni in campionati.

Ajorque ha segnato due reti: al 28esimo e al 33esimo. Sempre in velocità, sempre su cross. Del Napoli da segnalare il palo nel finale colpito da De Bruyne di tacco.

Nella ripresa, si sta giocando a una porta sola. Il Napoli ha sfiorato il gol e poi ha segnato al 64esimo con Lucca su assist di Politano appena entrato. L’azione cominciata ancora una volta da De Bruyne.