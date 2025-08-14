Napoli-Olympiakos 2-1, decidono Politano e Lucca. Lukaku out per un risentimento muscolare

Il Napoli ha affrontato l’Olympiakos nell’ultima partita pre-campionato in quel di Castel di Sangro. Vittoria in scioltezza nonostante l’avversario di assoluto prestigio, il club greco del Pireo che si presentava con tutte le intenzioni di fare la sua figura. A seguire gli aggiornamenti principali del match.

Napoli-Olympiakos, i momenti salienti

Finisce la partita – Il Napoli batte 2-1 l’Olympiakos nell’ultimo test pre-campionato in quel di Castel di Sangro. Una partita gestita bene dagli uomini di Antonio Conte che sembrano essere in forma per cominciare la nuova stagione. Di Politano la rete che ha sbloccato il risultato su assist di Anguissa. Nella ripresa ha raddoppiato Lucca, entrato a metà primo tempo dopo l’infortunio di Lukaku. La vera nota negativa di serata è lo stop di Big Rom: dalle prime indiscrezioni si tratta di un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. Molto nervosismo nei minuti dopo l’infortunio con Conte che è quasi venuto alle mani prima con El Kaabi (reo di due falli reiterati nei confronti di Rrahmani) poi con l’allenatore avversario. I ritmi sono calati nella ripresa, dando via alla girandola dei cambi e alla grande azione di De Bruyne dalla quale è scaturita la rete del 2-0. Nel finale Neres ha sfiorato il tris. Ininfluente in pieno recupero il gol dei greci con Chiquinho.

91′ – L’Olympiakos accorcia nel finale. Bel pallonetto di Chiquinho che approfitta di un’uscita di Milinkovic Savic per anticipare Rrahmani. Un brutto pasticcio difensivo che sicuramente non sarà piaciuto a Conte.

53′ – Il Napoli raddoppia con Lucca ma grandi meriti per Kevin De Bruyne che ha portato palla per 40 metri, scaricando poi palla su McTominay sulla destra. Cross teso basso e forte con Lucca che ha impattato la sfera in scivolata e non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario.

45′ – Iniziato il secondo tempo

Infortunio Lukaku – Arriva la prima diagnosi da parte del Napoli che ha dato maggiori informazioni sull’infortunio del belga: si tratta di un risentimento al quadricipite della coscia sinistra.

Primo tempo

Un buon Napoli nel primo tempo della gara contro l’Olympiakos, chiusa in vantaggio di una rete a zero per gli uomini di Antonio Conte, grazie alla rete di Politano che ha capitalizzato un assist di Anguissa dopo aver sfiorato la rete poco prima. Le buone notizie però terminano qui in quanto Romelu Lukaku è stato costretto al cambio a causa di un problema muscolare. E il clima sembra tutt’altro che da amichevole, considerando i tanti falli subiti dai partenopei con Conte che non sta gradendo per nulla l’atteggiamento dei greci. Il tecnico salentino è andato faccia a faccia prima con El Kaabi dopo un doppio fallo dell’attaccante ai danni di Rrahmani e poi con l’allenatore avversario. Momenti di tensione subito sedati dalle panchine.

31′ -Infortunio per Romelu Luakaku al 31′ di Napoli-Olympiacos! Recupero palla del belga che poi prova il tiro ed in quel momento si accascia toccandosi la coscia sinistra. Problema muscolare per Big Rom che dopo le cure mediche dello staff sanitario abbandona il campo trascinando la gamba. Al suo posto entra Lorenzo Lucca.

16′ – Dopo un inizio convincente da parte degli uomini di Antonio Conte che subito si sono riversati in avanti, andando vicino alla rete sempre con Politano poco prima del gol del vantaggio. Da subito alti ritmi e tanta intensità in campo. Poi, dopo altre promettenti azioni in cui è mancata la rifinitura finale, l’ex Sassuolo è stato servito da Anguissa e dopo essersi accentrato non ha lasciato scampo al portiere greco Botis, scaricando un sinistro a giro.

Napoli-Olympiakos, la formazione di Conte

Questa la formazione scelta da Conte per Napoli-Olympiacos, l’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro:

Questa la formazione ufficiale: Milinkovic Savic, Olivera, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Anguissa, De Bruyne, Lukaku, Politano