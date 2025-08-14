Napoli-Olympiacos, le formazioni: Conte preferisce Milinkovic-Savic a Meret e Juan Jesus a Beukema
I fantastici quattro a centrocampo, più Lukaku e Politano. Sarà la formazione che giocherà la prima giornata di campionato a Sassuolo?
Napoli-Olympiacos, la formazione di Conte per l’ultima amichevole
Conte ha scelto: giorno i fantastici quattro di centrocampo, più Milinkovic Savic in porta e Juan Jesus preferito a Beukema
Questa la formazione scelta da Conte per Napoli-Olympiacos, l’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro:
Questa la formazione ufficiale: Milinkovic Savic, Olivera, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Anguissa, De Bruyne, Lukaku, Politano
