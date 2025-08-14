Home » Il Campo

Napoli-Olympiacos, le formazioni: Conte preferisce Milinkovic-Savic a Meret e Juan Jesus a Beukema

I fantastici quattro a centrocampo, più Lukaku e Politano. Sarà la formazione che giocherà la prima giornata di campionato a Sassuolo?

formazione Napoli-Olympiacos

Ni Castel di Sangro 03/08/2025 - amichevole / Napoli-Brest / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Vanja Milinkovic-Savic

Napoli-Olympiacos, la formazione di Conte per l’ultima amichevole 

Conte ha scelto: giorno i fantastici quattro di centrocampo, più Milinkovic Savic in porta e Juan Jesus preferito a Beukema

Questa la formazione scelta da Conte per Napoli-Olympiacos, l’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro:

Questa la formazione ufficiale: Milinkovic Savic, Olivera, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Anguissa, De Bruyne, Lukaku, Politano

