Napoli, le amichevoli a Castel di Sangro: anticipato l’orario del match contro l’Olympiakos (ore 18)

Il Napoli ha ufficializzato le amichevoli che svolgerà a Castel di Sangro in ritiro.

Le amichevoli del Napoli a Castel di Sangro

Dalla nota ufficiale della società, si apprende che il match contro l’Olympiacos, inizialmente previsto per le ore 20 del 14 agosto, è stato anticipato alle ore 18.

Inoltre sono state aggiunte altre due partite mattutine, alle ore 10: contro la Casertana il 4 agosto e contro Sorrento il 10 agosto.

Invariati i match contro Brest e Girona, rispettivamente il 3 e 9 agosto alle ore 19.

Per le modalità di acquisto dei biglietti, il comunicato recita:

I biglietti già acquistati restano validi contro l’Olympiakos: sebbene sul tagliando sia indicato l’orario originario (ore 20:00), l’accesso allo stadio sarà regolarmente consentito per la nuova programmazione delle ore 18:00. Inoltre, in considerazione del sold out registrato nelle tre amichevoli internazionali contro Stade Brestois 29, Girona Fc e Olympiacos Fc, la Ssc Napoli annuncia che saranno messi in vendita i biglietti per due ulteriori incontri a supporto della preparazione estiva. I tagliandi saranno disponibili a partire da giovedì 31 luglio alle ore 12:00, esclusivamente sulla piattaforma online TicketOne.

In un’epoca in cui la cultura del risultato e del momento è predominante, le amichevoli sono diventate un argomento troppo serio nel mondo del calcio. L’ossessione per questo nobile sport spinge alcuni ad applicarsi ai più piccoli dettagli di questi incontri, quando l’obiettivo principale è solo quello di consentire ai giocatori di prepararsi per la prossima stagione. Perché non prendere tutto con più leggerezza? Se non si può più perdere contro una squadra di terza divisione a luglio, quando si potrà farlo?

Dopo la sorprendente battuta d’arresto contro l’Arezzo (2-0), quinta in Serie C la scorsa stagione, il Napoli è stato messo sotto assedio. Tuttavia, i campioni d’Italia stavano giocando la loro prima partita amichevole e, sebbene gli innesti di Kevin De Bruyne, Noa Lang e Lorenzo Lucca fossero stati schierati titolari, Antonio Conte, come spesso accade durante questi tipi di confronti, ha cambiato tutto il suo undici all’intervallo. Trarre conclusioni affrettate da questo risultato è quindi abbastanza ridicolo, soprattutto perché in questo tipo di contesti, le squadre non sono ancora del tutto delineate.