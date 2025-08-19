Napoli-Cagliari, biglietti in vendita a partire da oggi per i possessori di Fidelity Card
Il Napoli annuncia inoltre che "in caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 22 Agosto 2025"
Tramite il proprio sito ufficiale, la Società Sportiva Calcio Napoli ha reso noto da quando sarà possibile acquistare i biglietti per la prima partita stagionale (seconda di campionato) del club azzurro al Maradona contro il Cagliari.
Napoli-Cagliari, al via la vendita dei biglietti: tutte le info
Ecco quanto si legge:
“Ssc Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 19 Agosto 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Cagliari, match che si disputerà sabato 30 Agosto alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.
La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato”.
I prezzi
Curve inferiori 30,00 (Fidelity Card) € 35,00 € (Vendita libera)
Curve superiori 45,00 € / 50,00 €
Distinti inferiori 60,00 € / 70,00 €
Distinti superiori 80,00 € / 90,00 €
Distinti superiori premium 90,00 € / 100,00 €
Tribuna Nisida 95,00 / € 105,00 €
Tribuna Posillipo 120,00 € / 135,00 €
Tribuna Posillipo Premium 135,00 € / 150,00 €
Fasi di vendita
“Dalle ore 12:00 di martedì 19 Agosto 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 21 Agosto (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “Ssc Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.
In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 22 Agosto 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati”.
Tutti i riflettori del mondo del calcio sono puntati sulle trattative di mercato, ma manca sempre meno all’inizio della stagione di Serie A 2025-2026. Il Napoli campione d’Italia esordirà in trasferta, sul campo del Sassuolo, sabato 23 Agosto alle 18.30. In queste ore il club emiliano ha reso ufficialmente nota la data in cui sarà possibile acquistare i tagliandi.
Sassuolo-Napoli, biglietti in vendita dal 12 agosto: la nota del club
Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale della squadre neroverde: “In merito alla gara Sassuolo-Napoli, prima giornata di Serie A Enilive, in programma sabato 23 Agosto alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei biglietti partirà martedì 12 Agosto dalle ore 10. […] L’acquisto di biglietti in Tribuna Sud sarà esclusivamente riservato ai possessori di Sassuolo Card (sottoscritte entro il 30 giugno 2025). La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di venerdì 22 Agosto: infatti il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord)”.