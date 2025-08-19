Napoli-Cagliari, biglietti in vendita a partire da oggi per i possessori di Fidelity Card

Il Psg ha ricordato a Donnarumma (e al calcio) chi è il datore di lavoro e chi il dipendente

di Massimiliano Gallo - Addio Psg sprecone. Ora il club è all'avanguardia coi suoi contratti con una base fissa e una variabile. Gigio non ha accettato la formula ed è stato messo alla porta. Le aziende fanno così