Morata, attaccante nomade: ha cambiato 10 club in 15 anni (El Mundo)

Spagna, Italia, Inghilterra, Turchia…Morata sembra sempre in viaggio. Tra prestiti e trasferimenti milionari, nessuno ha mai avuto la volontà di trattenerlo.

Álvaro Morata, 31 anni, è un vero giramondo del calcio: in 15 anni ha cambiato squadra 10 volte, mai più di due stagioni con lo stesso club, spesso tra tensioni.

Morata, la carriera da giramondo del calcio

El Mundo fa una panoramica dei suoi trasferimenti durante la carriera: “Al Milan, club che lo ha acquistato la scorsa estate versando i 13 milioni della clausola rescissoria che aveva con l’Atlético senza nemmeno trattare con i biancorossi. Lo scorso mercato di gennaio, il club rossonero lo ha ceduto in prestito al Galatasaray, con cui ha avuto poi un acceso scontro, e ora preferisce mandarlo in prestito al Como di Cesc Fàbregas piuttosto che mantenerlo in rosa, imponendo inoltre una clausola di acquisto obbligatoria di nove milioni di euro, nonostante lo avesse firmato per quattro stagioni appena un anno fa.

La storia dei continui trasferimenti di Morata inizia nella stagione 2014-15. Dopo un anno al Real Madrid con un ruolo principalmente da sostituto, è stato ceduto alla Juventus per 20 milioni di euro. Nel primo anno a Torino ha segnato 15 gol in 46 partite. Nel 2015-16 ha realizzato 12 gol e fornito 11 assist in 47 partite. Le sue prestazioni convinsero il Real Madrid a esercitare la clausola di recompra da 30 milioni nell’estate 2016, e Morata realizzò 20 gol e 6 assist in 43 partite. Il Chelsea, impressionato, lo acquistò per 80 milioni di euro più bonus. Nonostante il ritorno al Real fosse positivo, l’offerta del Chelsea era praticamente impossibile da rifiutare.”

Dopo gli infortuni

Il quotidiano spagnolo conclude il suo resoconto così: “Il suo rendimento nel primo anno a Londra calò leggermente. Il Chelsea decise quindi di cederlo all’Atlético Madrid per circa 35 milioni di euro. Nella stagione segnata dalla pandemia di Covid-19, Morata ritrovò un po’ del suo passo precedente, con 16 gol e 5 assist in 44 partite.

La Juventus tornò in scena con un doppio prestito consecutivo per un totale di 20 milioni, con un’opzione di acquisto fissata a 45 milioni. In bianconero realizzò 32 gol e 18 assist in 48 incontri, ma ancora una volta il rapporto si interruppe. Tornato all’Atlético, segnò 15 gol e 3 assist in 45 partite nella stagione 2022-23 e 21 gol con 5 assist in 48 partite nel 2023-24.

Con questi numeri, non sorprende che il Milan si sia interessato a lui, ma le prestazioni sono calate drasticamente: 6 gol e 2 assist in 26 partite con i rossoneri e 7 gol e 3 assist in 16 partite al Galatasaray, dove accuserà il club di inadempienze contrattuali. Ora, in prestito al Como di Cesc Fàbregas, spera di tornare ai fasti del passato come attaccante.”