Morata accusa il Galatasaray: «Impegni non rispettati, non mi hanno pagato quanto mi spettava»

Dopo aver concluso anticipatamente il prestito al Galatasaray, Alvaro Morata tornerà in Serie A per vestire la maglia del Como. Arriverà in prestito dal Milan. Nel salutare i tifosi turchi e il club, come si usa di consueto fare sui social, in un lungo messaggio l’attaccante spagnolo si è sfogato sul trattamento ricevuto da parte della dirigenza del Galatasaray, dove ha dovuto rinunciare a dei bonus economici.

Morata polemizza per i bonus economici che il Galatasaray non gli ha versato

Su Instagram, Morata ha scritto:

Cari tifosi del Gala e popolo della Turchia. Desidero ringraziarvi sinceramente per l’affetto, il calore e il supporto che mi avete dimostrato. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno e il vostro supporto è stato tra i più straordinari che abbia mai sperimentato nella mia carriera. Purtroppo, non posso dire lo stesso della mia esperienza con il club. Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non sono stati rispettati. Fino all’ultimo, gli impegni presi non sono stati rispettati, al punto che non mi è rimasta altra scelta che rinunciare a parte del mio stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato con il mio lavoro.

Per me, nella vita e nel lavoro, ci sono principi che non dovrebbero mai essere violati, come il rispetto dei diritti di ciascuno. Non riconoscere e compensare ciò che è stato guadagnato è, per me, inaccettabile e contrario ai valori di correttezza e professionalità in cui credo. So che spesso di queste questioni non si parla apertamente, ma credo sia giusto dare ai tifosi la vera spiegazione di quanto accaduto. Voi e la città di Istanbul rimarrete sempre nel mio cuore e vi auguro il meglio, oggi e in futuro. Un ringraziamento speciale va anche all’allenatore e al suo fantastico staff: sono certo che continuerete a scrivere la storia del Galatasaray. Un sentito ringraziamento a tutti i miei compagni di squadra per i momenti condivisi e a tutte le persone che lavorano nei centri di allenamento.