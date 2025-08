Miretti ha detto sì per 1,7 milioni all’anno, il Napoli deve offrire 15 milioni per convincere la Juve (Schira)

Il Napoli punta a un’operazione con obbligo di riscatto: il vantaggio è che Miretti può essere inserito come Under 23, visto che i posti over sono terminati.

Prosegue senza sosta la caccia ai rinforzi del Napoli, con il centrocampo sempre al centro delle attenzioni. Il club azzurro continua a spingere per Nicolò Miretti: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, dopo aver raggiunto un’intesa di massima con il giocatore, il Napoli dovrebbe formulare un’offerta da circa 15 milioni di euro per convincere anche la Juventus a cedere il giovane talento.

Continua il pressing del Napoli su Miretti (Schira)

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha rivelato attraverso il suo canale YouTube:

«E poi, Fabio Miretti: per 15 milioni, la Juve lo vende. Può essere un’operazione impostata con obbligo di riscatto. Il Napoli ha offerto 2 più 10: deve alzare a 14-15.

C’è il sì di Miretti: contratto quinquennale, anche qui 1 più 4, in caso di obbligo di riscatto, che dovrebbe scattare a condizioni abbastanza semplici.

Ingaggio da 1,7 milioni a stagione per il centrocampista di Pinerolo. Quindi, Miretti-Napoli: pista caldissima.

Anche perché lui è nato dopo il 1° gennaio 2003, quindi è iscrivibile nelle liste come Under: non ci sono più posti Over per il Napoli. Anche se, occhio a Raspadori, sul quale l’Atlético Madrid può accelerare. Ma non bastano i 25 milioni offerti dal Colchoneros: il club del presidente De Laurentiis ne vuole 10 in più».