Millot all’Al Ahli apre le porte dell’Atletico per Raspadori

Nuovo colpo arabo a sorpresa. “Al Ahli, accordo per Enzo Millot dallo Stoccarda: ci siamo!”. Questo l’annuncio che arriva su X dall’esperto di mercato Fabrizio Romano: “Colpo a sorpresa per soffiare il giocatore all’Atlético Madrid: nonostante i recenti contatti con il Tottenham, Millot giocherà per l’Al Ahli. Accordo verbale raggiunto tra club e calciatore. Decisivo l’impegno della dirigenza e del tecnico Jaissle in questa trattativa”.

L’affare può avere ripercussioni anche in casa Napoli considerando che Millot era uno dei giocatori seguiti dall’Atletico per rinforzare l’attacco. Adesso la sua cessione potrebbe aprire le porte per Giacomo Raspadori che, secondo Marca, era la seconda scelta degli spagnoli.

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Al Ahli agree deal to sign Enzo Millot from Stuttgart, here we go! Surprise move to hijack Atlético Madrid deal, despite Spurs links Millot will play for Al Ahli. Verbal agreement done on player/club side. Board and coach Jaissle with huge effort on this one. pic.twitter.com/JvMP6xJjPT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2025

Raspadori per l’Atletico Madrid è una seconda scelta. E a differenza di Millot, può pagarlo a rate

Giacomo Raspadori potrebbe finire all’Atletico Madrid. Almeno se i colchoneros decidessero di abbandonare la pista Millot per cui lo Stoccarda ha alzato il prezzo e inserito delle condizioni di vendita non accettabili dall’Atletico. E allora ecco che spunterebbe la pista dell’attaccante partenopeo che sarebbe per l’Atletico una seconda scelta, con un De Laurentiis che, pur di sfoltire la rosa a disposizione di Conte, sarebbe disponibile anche a vedere dilazioni e forme di pagamento. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca racconta un’altra storia.

Marca ricostruisce così la situazione di mercato

Nei giorni scorsi Enzo Millot sembrava essere pronto a trasferirsi in biancorosso. Il giovane talento francese dello Stoccarda era destinato a diventare la ciliegina sulla torta del progetto dell’Atletico Madrid per la stagione 2025-2026. Un’ambiziosa riorganizzazione che prevede sei nuovi acquisti, oltre all’integrazione definitiva di Lenglet e Musso, già in prestito la scorsa stagione e ora di proprietà del club del Metropolitano. Con quasi tutti i compiti svolti, incluse le otto cessioni totali di De Paul, Lemar e Lino, era il momento di chiudere l’operazione che avrebbe completato il progetto rojiblanco: un giocatore veloce e con il senso del gol. Sembrava che questo profilo fosse Millot. L’accordo tra l’Atletico Madrid e il giocatore era totale. Pronto un quinquennale per legarsi fino al 2030. Ma….Restava solo da ottenere la “fumata bianca” tra Atletico e Stoccarda. Con una clausola di 23 milioni di euro, il club madrileno aveva negoziato un pagamento differito anziché saldare l’intera somma in un’unica soluzione. È qui che sono sorti i problemi di intesa con il club tedesco, aprendo la porta all’ingresso di un nuovo attore nell’operazione. Tuttavia, l’opzione Millot non è stata scartata del tutto…