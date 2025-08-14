Milinkovic esce “ad capocchiam” e il Napoli subisce gol anche contro l’Olympiakos (VIDEO)

Milinkovic esce “ad capocchiam” e il Napoli subisce gol anche contro l’Olympiakos

È finita 2-1 tra Napoli e Olympiakos. Il Napoli ha chiuso con una vittoria il ciclo delle amichevoli estive. La notizia ahinoi è l’infortunio di Lukaku. Si è fatto male calciando in porta. La prima diagnosi è di risentimento muscolare. Ma si dovrà aspettare qualche giorno per conoscere l’entità dell’infortunio. Romelu si era fatto apprezzare per un tocco di fino in area per Politano che poi ha calciato di poco fuori. Lo stesso Politano ha poi segnato il gol dell’1-0: una rete alla Politano, si è accentrato e ha calciato sul secondo palo.

Nella ripresa, raddoppio di Lucca che nel primo tempo era entrato al posto di Lukaku. Ha chiuso un contropiede condotto da Bruyne che ha servito McTominay per l’assist.

Infine, quando lo speaker ha annunciato i due minuti di recupero, e sembrava che il Napoli riuscisse finalmente a chiudere senza subire reti, ecco la rete dell’Olympiakos. Un gentile omaggio di Milinkovic Savic che su un lancio tanto innocuo quanto lungo del portiere avversario, si è fatto trovare praticamente al limite dell’area e col pugnetto ha anticipato lo stesso Rrahmani, ha respinto piano il pallone che è finito sui piedi di Chiquinho: per lui è stato un gioco da ragazzi segnare a porta vuota.

Milinkovic Savic è una delle due scelte operate da Conte nei ballottaggi della vigilia. Il secondo era quello tra Juan Jesus e Beukema, ha giocato Juan Jesus. Per l’olandese nemmeno un minuto. All’85 esimo è entrato Buongiorno. Anche Meret è rimasto tutta la partita in panchina.

La prossima partita sarà a Sassuolo per la prima di campionato. Appuntamento sabato prossimo, 23 agosto, alle ore 18. Si fa sul serio.

QUI GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-OLYMPIAKOS 2-1