Conte: «Meret? Donnarumma è il miglior e Luis Enrique ha voluto altro. Anche io ho bisogno di altre garanzie»

Antonio Conte ha risposto anche sui due portieri del Napoli, Meret e Milinkovic Savic

«Milinkovic Savic non è venuto gratis da noi, è qui perché lo reputiamo forte e dividerà l’annata con Meret in maniera molto serena. Abbiamo l’esempio di Donnarumma, forse il migliore al mondo, Luis Enrique ha voluto prendere un altro. Meret mi dà garanzie ma ne ho bisogno anche di altre, perciò ho preso Milinkovic Savic. Finché non ci sarà un dislivello importante, si divideranno. Ci aspettiamo di completare la rosa; il presidente sa lui quale sarà il numero giusto di calciatori. Se scrivi i nomi riesci facilmente ad arrivare al numero di giocatori da prendere».