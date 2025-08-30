Meret: «L’atteggiamento è stato da grandi ed abbiamo dimostrato di voler vincere. È stata una gara di maturità»

In conferenza: «La cosa difficile era quando avevamo palla noi, ci fosse stato un errore o una ripartenza sapevamo sarebbero stati pericolosi. Siamo stati pazienti in costruzione»

Dopo la vittoria contro il Cagliari, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza

Meret in conferenza

«Abbiamo mandato un segnale forte, ci abbiamo creduto fino alla fine e sapevamo che non era semplice contro una squadra che chiudeva gli spazi. Dovevamo provare a mettere palloni in mezzo, l’atteggiamento è stato da grandi ed abbiamo dimostrato di voler vincere, dimostrando maturità e siamo stati premiati dal gol di Anguissa. È stata una gara di maturità»

Porta imbattuta?

«Abbiamo ripreso dove avevamo lasciato, il lavoro difensivo lo fa tutta la squadra ed oggi abbiamo fatto benissimo. La cosa difficile era quando avevamo palla noi, ci fosse stato un errore o una ripartenza sapevamo sarebbero stati pericolosi. Siamo stati pazienti in costruzione, senza cercare giocate rischiose che potevano crearci problemi. Difensivamente abbiamo fatto una grande gara e siamo contenti di non aver preso gol»

«Lavoriamo su tanti aspetti durante la settimana, oggi abbiamo riempito poco l’area e c’era spesso solo Lucca. Potevamo riempirla meglio, sulle palle inattive possiamo creare più pericoli, ne abbiamo creati 1 o 2 e non tantissimi. Lavoreremo per migliorare, per farci trovare più pronti»