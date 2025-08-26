Mazzocchi potrebbe restare a Napoli, la trattativa per Juanlu non decolla (CorSport)

Si fa sempre più complicata la trattativa del Napoli con il Siviglia per Juanlu Sanchez, che ieri ha giocato titolare la seconda partita di Liga contro il Getafe, perdendo 2-1, come aveva fatto la scorsa settimana contro l’Athletic Bilbao. Con Zanoli atteso a Udine, potrebbe dunque essere confermata la permanenza di Pasquale Mazzocchi come vice di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino ex Salernitana era stato cercato dal Sassuolo.

Mazzocchi potrebbe restare a Napoli, la trattativa per Juanlu non decolla

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Sembra ormai spenta del tutto la lampadina Juanlu Sanchez con il Siviglia: l’affare non decollerà più a meno di clamorose e improbabili inversioni di tendenza. L’Udinese, intanto, è in attesa di chiudere per Alessandro Zanoli. E ciò significa che alla fine alle spalle di Di Lorenzo dovrebbe toccare ancora a Pasquale Mazzocchi.

Qualcosa è cambiato dall’anno scorso nella preparazione?

«No, quello che abbiamo fatto l’anno scorso lo stiamo facendo ora. Stiamo facendo un po’ di fatica sulle gambe però sono buoni teste che ci fanno capire dove dobbiamo migliorare. Abbiamo ancora tempo e cercheremo di farci trovare pronti».

Nella fase di non possesso avete sempre incassato gol, quest’aspetto va migliorato.

«È normale che la fase difensiva è il cuore del Napoli, ma non si difende in 4 ma in undici. Il ritiro serve anche a migliorare le nostre lacune che sicuramente miglioreremo col mister perché lui è maniacale».