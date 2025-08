L’ultima follia degli atleti d’elite: si allenano a 40 gradi per “doparsi” di Epo in modo legale

La nuova tendenza tra gli atleti d’elite è allenarsi all’inferno. A quaranta gradi. Il caldo come strumento per raggiungere resistenza e prestazioni mai viste. Lo fanno Kilian Jornet, Tadej Pogacar e gran parte dei ciclisti, numerosi maratoneti e persino lottatori come Ilia Topuria. Se qualche anno fa si portava l’allenamento in quota, dove non c’è aria, ora ecco la rivoluzione dell’allenamento al torrido, dove non c’è acqua.

Ci sono due vantaggi principali – spiega El Mundo – uno logico e ben studiato, e l’altro, finora sconosciuto. Il primo non è un segreto: allenarsi al caldo aiuta ad adattarsi al caldo. Secondo diversi studi, la temperatura ideale per praticare sport è compresa tra 3 e 10 gradi, e più la temperatura sale, peggio è. Le prestazioni possono calare fino al 20%, il che non è accettabile per gli atleti d’élite. Ecco perché è necessario prepararsi.

“Molti eventi, come il Tour de France, le Olimpiadi e i Campionati del Mondo di atletica leggera, si svolgono tra luglio e agosto, e sono state condotte numerose ricerche al riguardo”, spiega Carles Tur, fisiologo, allenatore della squadra ciclistica Q36.5 e allenatore della Federazione Spagnola di Vela. L’adattamento al calore permette agli atleti di sudare di più e in più zone del corpo – può aumentare dal 70% al 90% della pelle – regolando così meglio la temperatura interna. Sudare molto può essere fastidioso nella vita quotidiana, ma è una benedizione in gara. Anche se può sembrare il contrario, chi suda di più impiega più tempo a disidratarsi ed è meno esposto a colpi di calore o colpi di calore.

Ma allenarsi al caldo aumenta l’ossigenazione del sangue. “Quando ci si reidrata dopo una grave disidratazione, i livelli plasmatici aumentano, il sangue si diluisce e il corpo ha la falsa impressione di avere una minore capacità di trasporto dell’ossigeno. Ecco perché il rene invia un segnale al cervello affinché rilasci EPO endogena in modo naturale e legale. E così i livelli di emoglobina aumentano, la capacità di trasporto dell’ossigeno aumenta e, di conseguenza, la potenza dell’atleta aumenta”, spiega Tur, che ammette che però non è facile. Perché non basta semplicemente andare a correre, tanto meno andare in bicicletta nelle ore di punta di una giornata tipo.

Affinché i benefici siano reali, sono necessarie “da tre a cinque sessioni settimanali di circa un’ora ciascuna per cinque settimane”, al chiuso. “In una sessione di allenamento all’aperto, anche se ci sono 35 gradi, il vento può rimuovere fino al 70% del calore corporeo. Può essere utile e generare adattamento, ma l’ideale è creare queste condizioni artificialmente”.

Per esempio camere climatiche Thermotron sono state installate nei centri spagnoli ad alte prestazioni e le squadre ciclistiche hanno inventato i propri metodi: i ciclisti pedalano su rulli all’interno di una tenda con il riscaldamento al massimo o infilati in tute di plastica. In questo modo, gli allenatori possono monitorare la disidratazione per evitare problemi e iniziare immediatamente la reidratazione. La teoria è che l’ideale sia bere il 150% di ciò che è stato perso, ovvero fino a tre litri di acqua con il sodio necessario.

“Non abbiamo mai sofferto di colpi di calore, anche se a volte abbiamo dovuto fermarci per le vertigini. Quando facciamo queste sessioni, abbiamo sensori per la temperatura cutanea e corporea, ma è molto importante osservare il viso dell’atleta e vedere come funziona. Ci sono segnali di problemi, come quando la sudorazione si ferma“.