Lukaku, si teme un lungo stop. Lucca non basta. Il Napoli pensa a un attaccante in prestito (Gazzetta)

Non essendoci più Raspadori e Simeone - ceduti all’Atletico Madrid e al Torino - una prima punta rischia di diventare una necessità. Sabato è campionato

Non c’è ancora una diagnosi precisa per l’infortunio di Lukaku che è uscito dal campo nell’amichevole contro l’Olimpiacos per un risentimento all’adduttore. Si attende l’esito degli esami strumentali, presumibilmente dell’ecografia, ma già si teme almeno un mese di stop per il bomber del Napoli. E non è escluso che il Napoli riveda le proprie strategie di mercato, perché il sospetto che si sia fatto male per davvero comincia a insinuarsi.

La Gazetta dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto su quelle che potrebbero essere le prossime mosse del Napoli

“Ora, bisognerà affidarsi – giustamente e completamente – all’ecografia e però anche ad altro, a riflessioni che diventano inevitabili se l’infortunio sarà così pregiudizievole: lì davanti, come prima punta, il Napoli si ritrova esclusivamente con Lorenzo Lucca, in teoria il vice-Lukaku e di conseguenza in pratica il suo sostituto naturale, e per affrontare il campionato (che comincia sabato) e la Champions (che arriverà a metà settembre), il rischio di ritrovarsi a dover fronteggiare l’emergenza diventerebbe reale. Una prima punta, non essendoci più Raspadori e Simeone – ceduti all’Atletico Madrid e al Torino – sta per diventare un’esigenza e a tredici giorni dalla chiusura del mercato neanche semplice da garantirsi. Stamattina arriverà in Italia Miguel Gutierrez (24) del Girona, esterno di sinistra; con il Siviglia si continua a dialogare per Janlu Sanchez (22), c’è la tentazione Diouf (22) del Lens e anche la necessità di ripensare le proprie strategie, cercando un centravanti (semmai in prestito) che possa aiutare per fronteggiare una situazione insospettabile, proprio nell’estate in cui Lukaku era riuscito ad allenarsi e bene per un mese intero. La prova del 9 continua”