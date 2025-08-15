Conte e De Laurentiis ne parleranno a Ischia. Lucca ha risposto bene, ha segnato un gol (e - aggiungiamo noi - il Napoli lo ha pagato non poco)

Lukaku: se lo stop dovesse essere lungo, potrebbero cambiare le strategie di mercato del Napoli (Repubblica)

L’infortunio di Lukaku è un brutto colpo per il Napoli che comunque dovrà fare il callo con questi incidenti. Bisogna convivere con gli infortuni. Si teme la lesione e quindi lo stop. Quasi certamente Romelu non ci sarà contro il Sassuolo sabato prossimo. Bisogna capire adesso se il Napoli vorrà intervenire sul mercato oppure se – ragionevolmente – rimane con Lucca che ha pagato bello caro.

Scrive Repubblica con Pasquale Tina:

Adesso bisognerà capire l’entità dello stop di Lukaku, un totem per l’allenatore per il modo in cui interpreta il ruolo. Lucca ha risposto bene segnando un gol, ma se Big Rom dovesse fermarsi a lungo, potrebbe cambiare nuovamente la strategia di mercato (De Laurentiis e Conte ne parleranno già oggi a Ischia, dove si ritroveranno per qualche giorno di relax) con la possibilità di aggiungere un altro attaccante in organico dopo l’addio di Simeone e Raspadori, due protagonisti dello scudetto rimasti nel cuore dei tifosi.

Lukaku farà gli accertamenti nelle prossime ore

Il Napoli mette in evidenza una condizione fisica in crescita che fa ben sperare per la prima in campionato contro il Sassuolo di sabato 23. Il problema da verificare è lo stop di Romelu Lukaku che si ferma dopo mezz’ora per un risentimento al quadricipite della coscia sinistra: farà gli accertamenti nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio.



Qualora fosse confermata la lesione, il Napoli dovrebbe valutare la possibilità di un nuovo innesto offensivo anche se la risposta di Lorenzo Lucca è positiva. Il bomber segna il raddoppio, al termine di una bella ripartenza orchestrata da Kevin De Bruyne e Scott McTominay, e naturalmente si candida al ruolo di protagonista.