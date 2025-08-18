Lukaku, il Napoli potrebbe escluderlo dalle liste ufficiali (Di Marzio)

La notizia dell’infortunio di Lukaku e dei tempi di recupero che potrebbero essere di 3 mesi, è una tegola per il Napoli di Conte. Non solo perché ora è costretto a tornare sul mercato in cerca di un attaccante, ma anche per una questione puramente tecnica di slot liberi in rosa, come ha spiegato l’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio

“La notizia dello stop di Romelu Lukaku potrebbe cambiare tutti gli scenari in casa Napoli. La squadra di Antonio Conte si trova ora costretta ad andare alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione della propria rosa da affiancare al neo arrivato Lorenzo Lucca. Per farlo, gli azzurri hanno però libero un solo slot in lista”over” se dovesse arrivare l’ufficialità di Gutierrez. Spagnolo che ha svolto le visite mediche di rito nella gioranta di lunedì 18 agosto. Non è dunque da scartare l’eventualità di un’esclusione dalle liste ufficiali del Napoli di Romelo Lukaku visto lo stop lungo e l’eventualità di un intervento chirurgico”.