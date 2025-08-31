L’Udinese vince 2-1 a San Siro, l’Inter comincia subito con una crisetta di fine estate.

Non c’è sempre il Torino di Cairo come avversario. E così l’Inter di Chivu, alla seconda partita consecutiva in casa, incassa la prima sconfitta. Vinceva 1-0 e ha finito col perdere 2-1. Non il modo migliore per affrontare la sosta per le Nazionali. Vanno fatti i complimenti all’Udinese di Runjaic che ogni anno mette su una squadra di sconosciuti – per noi profani – e alla fine trova sempre il modo per mettersi in mostra. Soprattutto a inizio campionato. Vedreemo se anche quest’anno comincerà a stingersi con l’approssimarsi dell’inverno.

L’Inter è ancora stanca mentalmente. Un po’ appannata. Non riesca ad accendersi nonostante il vantaggio iniziale. Arranca. Si inceppa. Diremmo che si ingolfa. Subisce due gol (uno su rigore) e l’altro con un destro da fuori area. Nella ripresa, prova a chiudere i friulani nella propria metà campo ma in fin dei conti non si rende mai realmente pericolosa. Sono tutte occasioni di confusione. Ma il rimpallo buono non lo trova mai.

Da segnalare la resurrezione della Lazio di Sarri che ha travolto 4-0 il Verona.

Dopo due giornate, sono quattro le squadre a punteggio pieno: Napoli, Roma, Cremonese, Juventus. E al ritorno in campo, tra quindici giorni, ci saranno Juventus-Inter, Fiorentina-Napoli, Roma-Torino e Verona-Cremonese.