La Premier spende e spande sul mercato ma investe anche nel settore giovanile: quello dei Gunners ha fruttato 1,14 miliardi di sterline

Liverpool-Arsenal è anche la sfida tra i due baby fenomeni: Rio Ngumoha (16 anni) e Max Dowman (15)

Hanno speso quasi 500 milioni di sterline in due in questo mercato. Liverpool e Arsenal si affrontano alle 17.30 di oggi nel nome di due baby fenomeni che devono ancora firmare il loro contratto da professionista. Rio Ngumoha del Liverpool e Max Dowman. So Foot ha messo a confronto i baby fenomeni della Premier

Arsenal e Liverpool: fabbriche di talenti in Premier

In una Premier League in cui i club investono centinaia di milioni di euro sul mercato, i casi di Ngumoha e Dowman dimostrano che il futuro passa ancora dalle giovanili. All’Arsenal l’Hale End continua a produrre campioni: Saka, Nwaneri, Dowman e tanti altri hanno già fatto lievitare il valore del vivaio oltre 1,14 miliardi di sterline in trasferimenti stimati. Anche il Liverpool, da sempre attento ai giovani, conferma la tradizione con l’ennesimo gioiello lanciato tra i grandi. Questa domenica ad Anfield, il mondo avrà gli occhi puntati su due adolescenti: Rio Ngumoha e Max Dowman. Due baby fenomeni destinati a cambiare il futuro della Premier League, ricordando a tutti che il talento non conosce età.

Oggi la sfida tra i baby talenti Rio Ngumoha (16 anni) e Max Dowman (15 anni)

Rio Ngumoha è il più giovane marcatore della storia del Liverpool, classe 2007. È entrato dalla panchina a St. James’ Park contro il Newcastle. Il suo gol allo scadere ha regalato tre punti preziosissimi al Liverpool. Un record arrivato pochi giorni dopo un altro primato: a 16 anni e 361 giorni, Ngumoha era già diventato il giocatore più giovane titolare nella storia del Liverpool. Nato a Londra da genitori nigeriani, Ngumoha era stato a lungo corteggiato dal Chelsea, prima di trasferirsi ad Anfield nell’estate 2024. Perfino John Terry, bandiera dei Blues, aveva riconosciuto pubblicamente il suo talento.

Se Ngumoha ha acceso Anfield, il giovane Max Dowman ha fatto brillare l’Emirates. A soli 15 anni e 235 giorni, l’attaccante dell’Arsenal è entrato nella vittoria per 5-0 contro il Leeds, diventando il secondo giocatore più giovane della storia della Premier League. Dowman non ha trovato il gol, ma ha comunque sfiorato una doppietta prima di procurarsi il rigore trasformato da Gyökeres. Già protagonista in estate contro Newcastle e Milan, in questa stagione ha collezionato numeri irreali nelle giovanili: 15 gol e 5 assist in 15 partite di Premier League Under 18, oltre a primati in Youth League e Premier League 2.