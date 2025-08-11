L'Inter si sta incartando su Lookman e non pensa alla difesa invecchiata. Il Milan ha bisogno di almeno due difensori e un centravanti. La Juve ha la zavorra lasciata da Giuntoli

Le antiNapoli non sono pronte: Inter, Juventus e Milan in ritardo e incomplete (Corsera)

Il Napoli è considerato il netto favorito della stagione 25-26. E i ritardi e i problemi di Inter, Milan e Juventus confermano l’idea iniziale. Ne scrive il Corriere della sera con Alessandro Bocci:

Mancano meno di due settimane all’inizio del campionato e le antinapoli non sono pronte. Troppi i nodi da risolvere, in campo e sul mercato. L’Inter ha puntato le sue carte su Lookman per allestire un tridente da fantascienza con Lautaro e Thuram, ma l’arrivo del nazionale nigeriano rischia di complicare l’equilibrio di squadra e frenare la crescita di Pio Esposito, che può diventare il centravanti del futuro. (…) Forse Marotta e Ausilio dovrebbero concentrarsi sulla difesa, considerando i passaggi a vuoto di Pavard e Bisseck e l’età avanzata di Acerbi e De Vrij.

AntiNapoli dove siete? La Juve deve smaltire le palle al piede lasciate da Giuntoli

Il Milan cresce a immagine e somiglianza di Allegri, basso e verticale e al netto della brutta sconfitta in casa del Chelsea il suo precampionato è stato incoraggiante. Però la squadra è incompleta e se Max sceglierà di giocare con la difesa a tre la coperta, dopo la cessione di Thiaw, è cortissima: non basta un difensore forte, ne servono due.

E ai rossoneri manca sempre un centravanti oltre a Gimenez.

La Juventus esce con grande autorevolezza dall’amichevole con il Borussia Dortmund, un sorriso in mezzo alle nuvole. Madama è prigioniera delle scelte sbagliate sul mercato dell’anno scorso. Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono delle palle al piede e bisognerà vedere se Tudor riuscirà a rilanciare Koopmeiners da centrocampista, sacrificando uno tra Thuram e Locatelli. Vlahovic è un caso spinoso.

Intanto i giorni passano e le tre grandi del nord, le rivali più credibili del Napoli, restano incomplete.