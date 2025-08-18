Lamberto Boranga, 82 anni e ancora in campo: il segreto della sua incredibile forma fisica (Repubblica)

Lamberto Boranga si fermerà mai? 5 anni fa il il Dottor Lamberto (medico specializzato in cardiologia e medicina dello sport) all’età di giusto 77 anni aveva deciso di ritirarsi, ma a 82 gli è tornata la voglia di calcare di nuovo il manto verde ed è stato tesserato dalla Trevana, squadra di Prima Categoria umbra.

Il suo segreto? «Poco cibo giusto, niente alcol, niente fumo, pochissima carne, latte solo di soia e attività fisica, compreso il sesso. Colazione abbondante ed equilibrata, una barretta energetica a pranzo, e cena leggera. Dopo mangiato, sempre una passeggiata».

Le sue parole

Ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica.

C’è chi ritiene sia solo una mossa pubblicitaria volta a guadagnare: «Macché pubblicità! – risponde a chi dubita che vada davvero in campo – Mi sto allenando con il preparatore dei portieri del Perugia, e tra un mesetto sarò pronto. Ho buone sensazioni. Lo faccio per ribadire che un conto è l’età biologica, un altro quella anagrafica. Ci sono giorni in cui mi sento 50enne: mi alleno quattro volte la settimana, uno dei quali spingendo al massimo».

I suoi allenamenti? «Proprio stamattina ho fatto 6 ripetute al 5 per cento di pendenza, con poco recupero. Io sono un po’ fissato e mi preparo sulla velocità, che è la base dell’atleta. Oltre al calcio faccio anche salto in lungo, triplo e con l’asta ai campionati Master, tra poco andrò agli Europei a Madeira. I riflessi? Questo è l’ultimo dei problemi. Più difficile tuffarsi da un palo all’altro, però ci stiamo lavorando. Diciamo che mi sento un ragazzo adulto, e che l’età è un concetto abbastanza relativo».

Parla poi dei rischi per i suoi coetanei che vogliono imitarlo: «Se è sano e allenato, un cuore può reggere anche fino a 90 anni e oltre, e a livelli piuttosto alti. In un corpo allenato e abituato allo sforzo, anche il cervello ragiona meglio e invecchia meno. Sono gli ormoni a mantenerci giovani».

La carriera di Boranga

Lamberto Boranga, classe 1942, è stato calciatore professionista negli anni ’70 e ’80, giocando in Serie A (112 presenze) e in squadre come Perugia, Fiorentina, Cesena e Parma. Dopo il calcio, ha continuato a giocare a livello amatoriale e ha ottenuto grandi successi nell’atletica leggera Master, diventando campione del mondo e stabilendo record mondiali nel salto in alto, lungo M65 (5,47 m nel 2008) e triplo M70 (10,75 m nel 2012).