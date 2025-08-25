La Red Bull in F1 vuole tagliare Tsunoda: nel 2026 pensa di affiancare Verstappen con Palou il re della Indy Car

È estate, e come sempre in questo periodo cominciano a circolare numerose voci di mercato nel mondo della Formula 1. Nelle ultime ore, ad esempio, è arrivata dagli Stati Uniti l’indiscrezione che ad affiancare Max Verstappen alla Red Bull a partire dalla prossima stagione potrebbe esserci Alex Palou.

Palou alla Red Bull? L’indiscrezione dall’America

Il pilota catalano, classe ’97, si è laureato quattro volte campione della Indy Car Series con il team Chip Ganassi Racing (2021, 2023, 2024 e 2025). Ha un recente passato in McLaren (da riserva e collaudatore), gode della stima di Helmut Marko e sarebbe in cima alla lista dei candidati per sostituire Tsunoda, qualora il giapponese dovesse continuare ad offrire un rendimento deludente (finora 10 punti in 14 gare, contro i 187 ottenuti da Super Max). A lanciare la notizia è stato il sito Indystar.com, poi riportato da tante testate autorevoli tra cui Mundo Deportivo.

Lo stesso giornale spagnolo ricorda: “Alex Palou firmò per la McLaren come pilota di riserva in F1 e pilota della Arrow McLaren di Zak Brown in IndyCar, il tutto con la chiara intenzione di raggiungere in futuro la massima categoria motoristica. (…) Quando Palou si rese conto che, con Lando Norris e Oscar Piastri in prima squadra, non era realistico trovare un posto nel team si rifiutò di effettuare dei test e decise di andarsene. Brown lo citò in giudizio per inadempimento contrattuale e danni derivanti da tale inadempimento, e il caso è ancora in corso”

Mundo Deportivo, però, aggiunge inoltre che: “L’attuale contratto che lega Palou a Ganassi prevede una clausola di uscita da pagare, il che aprirebbe le porte ad un trasferimento (alla Red Bull, ndr)”. Staremo a vedere.