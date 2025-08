Futuro incerto per la Red Bull. Nonostante l’impegno di Verstappen, l’atmosfera nel team è tesa(El Paìs)

La Red Bull vive momenti di incertezza soprattutto per quanto riguarda il futuro. La presenza di Max Verstappen ha in parte, negli ultimi anni, mitigato diversi nodi che adesso stanno venendo al pettine. E nel 2026 le cose potrebbero solo peggiorare. A seguire quanto scritto sull’argomento da El Paìs.

Red Bull, futuro incerto: atmosfera tesa all’interno del team

“Raramente un team dominante ha dovuto affrontare un futuro così incerto come quello che la Red Bull si trova ad affrontare la prossima stagione. Quando la Formula 1 entrerà in una nuova era tecnica caratterizzata da regolamenti che trasformeranno l’architettura dei motori e, probabilmente, influenzeranno anche lo status quo in griglia, lasciando la McLaren completamente fuori dalla sua portata. I quattro titoli consecutivi per il marchio Red Buffalo, con Max Verstappen in un ruolo stellare, non hanno in alcun modo preannunciato l’ecatombe che ha indebolito l’onnipotente team di Milton Keynes. Trasformandolo praticamente in un altro team, se non fosse stato per l’occasionale genio di Mad Max”.

“Negli ultimi cinque anni, l’olandese è stato uno dei tre pilastri su cui si sono costruiti la gloria e i record accumulati dal team. Mentre gli altri due pilastri erano Adrian Newey e il motore Honda. Nel 2026, solo Verstappen rimarrà, dopo la partenza di Newey per Aston Martin e l’introduzione del propulsore Ford. Una partnership che è stata venduta su larga scala e che ora, a pochi mesi dalla sua entrata in pista, provoca la stessa reazione da parte di chiunque in Red Bull”.

“La partenza di Newey è stata pesante, molto più della perdita di un semplice direttore tecnico. La conferma di un ciclo che si stava concludendo. E un messaggio da parte di qualcuno che sicuramente intuiva che la vittoria non sarebbe stata più a portata di mano come lo era stata fino ad allora. L’ingegnere britannico, considerato da molti il progettista più influente della F1 moderna, ha deciso di lasciare la squadra dopo aver vinto 13 titoli mondiali, tra cui otto piloti e cinque costruttori. La sua partenza è stata seguita da altre, un po’ meno clamorose ma altrettanto significative. Una delle più note è quella di Rob Marshall, responsabile dell’ingegneria fino al 2023 e uno dei responsabili dello sviluppo aerodinamico della Rb19 (21 vittorie su 22 possibili), che firmò per la McLaren poco prima che le papaya cars iniziassero a girare”.

“Se la diaspora dei tecnici ha avuto un impatto logico sulla concezione della monoposto di questa stagione, tutto è saltato in aria un mese fa. Con l’improvviso licenziamento di Christian Horner, direttore della squadra fin dalla sua fondazione nel 2005, e la sua sostituzione con Laurent Mekies, proveniente dalla Racing Bulls, la seconda squadra della società”.

“Nonostante il continuo impegno di Verstappen con la Red Bull, l’atmosfera nel team è tesa. E il futuro a breve e medio termine non risolve le incognite, ma anzi le aggrava. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda le prestazioni del motore 2026. Ford tornerà in F1 dopo oltre due decenni di assenza e la sfida è enorme. Costruire da zero un motore ibrido estremamente complesso, in una serie in cui le curve di apprendimento hanno un prezzo elevato. La Red Bull è passata dall’incoraggiare i fan a sollevare dubbi”.