La Figc dorme ancora sulla Juventus che continua a non rispettare le regole sui bilanci (Ziliani)

Sta per ripartire il nuovo campionato di Serie A, ma nella Juventus i bilanci continuano a non quadrare. Ne scrive Paolo Ziliani su Il Fatto Quotidiano.

La Figc dorme ancora sulla Juventus, che ancora non rispetta le regole sui bilanci

Ziliani sull’edizione odierna del quotidiano:

Fra pochi giorni, sabato 23, comincerà il campionato di Serie A: che tutti sperano essere regolare. Ma se sull’imparzialità degli arbitraggi non resta che accendere un cero alla Madonna, sul rispetto delle regole amministrative non c’è bisogno di aspettare che il pallone rotoli per sapere se tutto è in regola. Già oggi, per quanto riguarda la Juventus, sappiamo che di regolare non c’è niente, anche se come sempre accade tutti fanno finta di niente. Ancora una volta si partirà con 19 club che hanno un regolamento da rispettare e il 20esimo che le regole se le fa a casa. Il 25 ottobre 2023, con una delibera ufficiale, la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha ufficialmente comunicato l’accertamento della “Non conformità del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 e del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2022”. L’organismo di controllo aveva aperto un’indagine sul club che, dopo le varie sanzioni subite, aveva cambiato l’intero Consiglio d’amministrazione ma senza cambiare il modo, illecito, di stilare i bilanci.

La nuova società presieduta da Ferrero si sta comportando come la vecchia, non rispetta i principi contabili basilari come quello relativo alle plusvalenze e i suoi bilanci sono da considerare irregolari. Come quelli di Agnelli. Nel più totale silenzio sulla vicenda, il club ha fatto ricorso al Tar cristallizzando il procedimento. Sono passati ventuno mesi e il Tar non si è ancora pronunciato, Nel frattempo la Consob ha sanzionato anche Deloitte, la società di revisione dei conti di Madama. Il tutto mentre al Tribunale di Roma il 27 giugno Agnelli e gli altri dirigenti a processo per l’inchiesta Prisma, hanno chiesto il patteggiamento: il 22 settembre il Gip renderà note le sue decisioni. Inutile dire che la Procura Figc dorme il sonno dei giusti. Come se non bastasse, in un diverso processo in svolgimento sull’eredità sottratta alla madre Margherita dai figli Elkann, è finito anche Gianluca Ferrero, loro commercialista e nuovo presidente della Juventus. La sua vita da presidente bianconero, come fu per Agnelli a fine 2022, è ormai giunta al capolinea. E insomma, siamo alle solite: il campionato ricomincia, però a casa tutto bene.