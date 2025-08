Kim, la trattativa con l’Al Nassr non ha fatto progressi, il club arabo ha altri obiettivi (Romano)

Kim Min-jae è un difensore essenziale, tosto, sempre concentrato. Queste erano le promesse di Kim quando è arrivato al Napoli, eppure il sudcoreano non ha avuto l’impatto che si pensava al Bayern di Monaco. Proprio per questo il futuro del difensore potrebbe essere in Arabia. L’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano parla della trattativa

Le discussioni tra Al Nassr e Kim Min-jae non hanno fatto progressi da giugno. Nessun movimento nelle ultime settimane e Al Nassr ha obiettivi principali diversi in questa fase della finestra di mercato.

🚨🇸🇦 Discussions between Al Nassr and Kim Min-jae have not advanced since June.

No movements in the recent weeks and Al Nassr have different top targets at this stage of the window. pic.twitter.com/P88LyohGMH

