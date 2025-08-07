Kevin, non bastano 40 milioni per prenderlo. Ma il Napoli adesso ha Juanlu e Gutierrez come priorità (Pedullà)

“Più il tempo passa, più sale la valutazione. Il Napoli lo ha valutato quando ha considerato la possibilità di prendere un esterno offensivo classico, ora la strategia è chiara"

Il Napoli è sempre attivo sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le fasce: per gli esterni bassi sembrerebbero imminenti gli arrivi di Janlu Sanchez e Gutierrez, mentre in avanti la situazione è un po’ più confusa con tanti nomi in ballo per la corsia di sinistra. Tra questi nomi c’è anche quello di Kevin, classe 2003, brasiliano dotato di talento, fantasia e imprevedibilità. Gioca nello Shakhtar Donetsk.

Le ultime di Pedullà su Kevin-Napoli

Il calciatore, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, piace molto al Napoli. Tuttavia, secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club azzurro non affonderà il colpo fino a quando non avrà chiuso il capitolo terzini. Di seguito quanto scrive il giornalista sul suo sito:

“Lo scorso 23 luglio vi avevamo parlato in esclusiva del gradimento Napoli per un profilo del genere, Kevin era stato proposto nelle settimane precedenti e il club azzurro lo aveva fatto seguire con riscontri eccellenti. Oggi forse non bastano 40 milioni per prenderlo, più il tempo passa e più la valutazione sale. Il Napoli lo ha valutato quando ha considerato la possibilità di prendere un esterno offensivo classico, all’interno di una mina lista che comprendeva anche Sterling. Adesso il Napoli ha due priorità, chiudere entro pochi giorni sia Juanlu Sanchez che Gutierrez e ci sono i presupposti per andare a dama. Soltanto in un secondo momento penserà eventualmente a un altro esterno offensivo, la strategia è chiara”.

Jack Grealish, finito nel mirino del Napoli, potrebbe vedere il suo futuro sì lontano dal Manchester City ma ancora in Premier League. C’è l’Everton, infatti, che sembra fare sul serio. A seguire quanto riportato da The Athletic.

Grealish nel mirino dell’Everton: trattativa in corso col City

“L’Everton ha avviato la trattativa con il Manchester City per l’acquisto di Jack Grealish. Il club di Liverpool prova ad ingaggiare l’ala in prestito per una stagione. L’accordo è considerato complicato e al momento non ci sono garanzie che si concretizzi, ma sono in corso negoziazioni per il nazionale inglese. Grealish, 29 anni, è stato limitato a sole sette presenze da titolare in Premier League durante la stagione 2024-25 ed è rimasto in panchina durante la sconfitta del City in finale di Fa Cup contro il Crystal Palace. È stato anche escluso dalla lista dei convocati per l’ultima partita della stagione contro il Fulham, cosa che Pep Guardiola ha definito «nulla di personale»”.

“«Sono io che ho lottato affinché venisse e rimanesse qui in questa stagione e nella prossima. Sono io quello che ha detto di volere Jack Grealish. Quello che succederà in futuro è un lavoro per Txiki (Begiristain, direttore sportivo del City), Hugo (Viana, direttore sportivo del club) e gli agenti», ha affermato Guardiola. Grealish è arrivato al City dall’Aston Villa nell’estate del 2021 per una cifra record per il club: 100 milioni di sterline. Il contratto di sei anni che ha firmato al momento del trasferimento scade nel 2027″.

Protagonista nell’anno del Triplete

“Il calciatore ha vinto la Premier League nelle sue prime tre stagioni al City e ha giocato un ruolo chiave nell’annata del Triplete 2022-23. Ha giocato 50 partite con la squadra di Guardiola in quella stagione. Tra cui da titolare tutte le partite a eliminazione diretta, finale compresa, della Champions League, vinta per la prima volta nella storia dal City”.

“Tuttavia, il minutaggio del nazionale inglese è diminuito nelle stagioni successive, perdendo posizioni a sfavore di Phil Foden, Savinho, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne e Bernardo Silva. Ha giocato 20 partite di Premier League nel 2023-24, di cui solo 10 da titolare. E ha collezionato solo 20 presenze in Premier League nel 2024-25, realizzando un gol e un assist. Grealish ha giocato 24 partite per l’Inghilterra negli anni solari 2021 e 2022, ma è stato escluso dalla squadra di Gareth Southgate per l’Europeo 2024 e non è ancora stato richiamato dal nuovo allenatore Thomas Tuchel”.