Juanlu titolare col Siviglia, Di Marzio: “Scelta dettata dalle assenze che non influenza il possibile trasferimento al Napoli”

Il Napoli prepara un inizio settimana cruciale sul fronte mercato: secondo Gianluca Di Marzio, lunedì potrebbe arrivare la svolta per Juanlu del Siviglia, mentre sono attese anche le visite mediche di Gutierrez. Intanto, il difensore del Siviglia è sceso in campo da titolare nella prima di Liga contro l’Athletic Club a causa dei problemi di calciatori disponibili della formazione spagnola. Nella giornata di ieri il suo tecnico Matias Almeyda era stato costretto ad inserirlo nella lista dei convocati, nonostante la trattativa avviata con gli azzurri.

Napoli, lunedì decisivo:

Secondo Di Marzio: «Sarà un inizio di settimana molto intrigante in ottica mercato per il Napoli, che attende due nuovi rinforzi. In primis Gutierrez, che lunedì si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà con gli azzurri. Poi Juanlu, esterno spagnolo per cui i campioni d’Italia in carica confidano di chiudere sempre lunedì». Juanlu titolare col Siviglia:

Prosegue Gianluca Di Marzio sul suo sito: «Intanto, però, da Siviglia arriva un messaggio chiaro: Almeyda ha infatti schierato titolare il terzino destro per la sfida contro l’Athletic Club che inaugura la Liga. Una scelta possibilmente dettata anche dalle tante assenze per l’allenatore argentino, ma che non influenza il possibile trasferimento in Italia: il Napoli, come detto, confida di ottenere il sì definitivo entro domani». Di Marzio scrive: «Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, lo spagnolo potrebbe presto essere un rinforzo per Antonio Conte. Nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze tra LaLiga e la Copa del Rey, segnando 5 gol e servendo 5 assist».