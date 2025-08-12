Gutierrez arriva lunedì in Italia (Di Marzio). Il Napoli continua a seguire sia Elmas che Fabbian (Pedullà)

Da Gutierrez ad Elmas, passando per Fabbian. Il mercato del Napoli in entrata continua ad essere molto movimentato. E dopo i diversi arrivi da giugno ad oggi, c’è la sensazione che almeno un altro paio di colpi verranno fatti. A conti fatti dovrebbero mancare un terzino, un’ala o fantasista e forse un centrocampista. A seguire le ultime arrivate quest’oggi da alcuni esperti.

Gutierrez lunedì sarà a Napoli

A seguire quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito per quanto riguarda il terzino.

“Scambio di documenti tra Napoli e Girona per Miguel Gutiérrez: lunedì l’arrivo in Italia del terzino sinistro. Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad accogliere l’ennesimo rinforzo del calciomercato estivo. Dopo Beukema, De Bruyne, Marianucci, Lang, Lucca e Vanja Milinković-Savić, il sesto acquisto sarà Miguel Gutiérrez. Il Napoli e il Girona stanno scambiando i documenti per il terzino sinistro, che arriverà in Italia nella giornata di lunedì 18 agosto per le visite mediche. La chiusura dell’operazione è arrivata l’8 agosto e l’accordo è stato trovato sulla base di circa 20 milioni di euro”.

Elmas e Fabbian, le ultime sul centrocampo

Questo, invece, il tweet di Alfredo Pedullà sui centrocampisti in entrata in casa azzurra.

“L’eventuale arrivo di Elmas non escluderebbe quello di un centrocampista a Napoli. Per ora Fabbian è in stand-by, ma le valutazioni continueranno rispetto a quanto anticipato a fine luglio”. “Elmas–Napoli: contatti fitti. Per il momento il Torino resta in stand-by”.