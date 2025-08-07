Gutierrez e Juanlu in chiusura col Napoli: spesa complessiva da 35 milioni di euro, bonus esclusi (Moretto)

Arrivano novità sulle trattative che riguardano Miguel Gutierrez e Juanlu Sanchez, in procinto di vestire la maglia del Napoli. A seguire quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Gutierrez e Juanlu in arrivo, il Napoli chiude il doppio colpo

“Il Napoli segue da tempo il giocatore del Girona e la settimana scorsa era tornato con forza su di lui. Mancano gli ultimi dettagli, l’affare è vicino alla chiusura. Questa mattina il club azzurro ha contattato quello spagnolo per definire al 100% l’operazione con il Girona che ha comunicato ufficialmente al Real Madrid la proposta ricevuta. Il Real detiene il 50% della futura rivendita e in teoria potrebbe riprendersi il giocatore, ma si tratta solo di un passo formale già fatto anche con Rafa Marin quando è passato dal Napoli al Villarreal. Mancano solo le firme. L’operazione è da 18 milioni di euro di base fissa più 1,5 di bonus. Firmerà un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro netti a salire, fino a 2,7. Il Real incasserà 7 milioni da questa trattativa. Il giocatore comunque si è operato alla caviglia e sarà a disposizione solo da fine agosto o inizio settembre. Gutierrez aspetta solo l’ok per viaggiare verso il Napoli. Anche per Juanlu è tutto definito, manca solo il sì definitivo del Siviglia alla proposta azzurra da 17 milioni di euro”.

Mercato in uscita, Raspadori e Ambrosino verso l’addio

Passando alle operazioni in uscita, continua a tener banco la trattativa tra l’Atletico Madrid e Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da Sky Sport, al momento resta ancora una distanza di circa 10 milioni di euro tra domanda e offerta. Al momento il club iberico è fermo alla proposta da 25 milioni inclusi i bonus, mentre De Laurentiis vorrebbe incassarne 30 più 5.

Leggi anche: Gutierrez-Napoli, quasi fatta: 18 milioni + bonus. Per lo spagnolo un quinquennale da 2,2 milioni a salire

Per l’ex attaccante della Primavera, invece, ecco quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando sul proprio profilo “X”.

“La Cremonese prova a rilanciare l’offerta per Ambrosino, che il Napoli farà partire solo in prestito con diritto di riscatto a cifre più elevate rispetto a quelle circolate a inizio mercato”.