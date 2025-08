Jordi Alba accetta la sfida del portiere del Necaxa, lo batte e si prende gioco di lui VIDEO

L’Inter Miami ha avuto una serata emozionante in Leagues Cup, trionfando sul Necaxa ai rigori nonostante l’infortunio di Lionel Messi all’inizio della partita. Gli statunitensi avevano pareggiato 2-2 al termine dei tempi regolamentari e per questo la partita è finita ai calci di rigore. È stato Luis Suárez a prendere il comando nel momento cruciale, trasformando il rigore decisivo nell’angolo in alto a sinistra e regalando all’Inter Miami una vittoria per 5-4 ai calci di rigore.

L’Inter Miami ha giocato gran parte della partita in inferiorità numerica, dopo l’espulsione di Maxi Falcón nei minuti iniziali. Anche il Necaxa è rimasto in dieci uomini al 60° minuto, quando Cristian Calderón ha ricevuto il secondo cartellino giallo.

Quando dal dischetto è stato il momento di Jordi Alba il portiere avversario Unsain ha iniziato una sorta di gioco psicologico per cercare di condizionare il terzino spagnolo. Una provocazione che però gli si è rivoltata contro visto quanto accaduto dopo il tiro effettuato dallo stesso Jordi Alba.

Goalkeeper tried playing mind games with Jordi Alba and it didn’t work in his favor 😂 pic.twitter.com/4UZosKKBO7 — Major League Soccer (@MLS) August 3, 2025

L’estremo difensore lo guarda e inizia a provarle tutte. A un certo punto gli dice qualcosa come a volergli dire: “Vediamo ora cosa sai fare”. Il portiere con le braccia indica l’angolo alla sua sinistra provando a condizionare Jordi Alba. Quasi lo sfida e lo invita a calciare lì per vedere se ne fosse stato capace. L’ex Barcellona non ha dubbi ed accetta la sfida infilando il suo tiro proprio nell’angolo suggerito. Il portiere avversario si lancia giusto un attimo dopo non riuscendo ad arrivare sul pallone. A quel punto Jordi Alba mette in scena la sua vendetta. Lo guarda, lo indica col dito mostrando un sorriso beffardo. Resta sul quel dischetto per diversi secondi col portiere dei messicani a terra disteso e sconfitto da quella sfida.

Jordi alba su Messi: «Solo lui sa cosa è successo davvero in quei 2 anni»

Prima della sfida tra L’inter Miami e il Psg al Mondiale per Club Jordi Alba aveva parlato proprio di Messi: «Leo vuole solo vincere, com’è giusto per un campione del suo livello», ha dichiarato Jordi Alba. «Conosco il suo amore per il Barca, ma non ha lo stesso legame con il Psg. Ha passato lì due anni, e solo lui sa davvero cosa è successo. Sarà una gara durissima, ma speriamo di fare il colpaccio».