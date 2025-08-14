Infortunio per Fabio Miretti: lesione muscolare alla coscia destra, out fino a fine mese (Gazzetta)
L’accordo con il giocatore c’era. Ora l’infortunio potrebbe compromettere il suo trasferimento al Napoli.
Il Napoli ha aperto il casting per il centrocampo: tra i favoriti c’era Miretti, ma arrivano notizie negative dal campo.
Miretti infortunato
Secondo quanto riporta la Gazzetta: “Non arrivano buone notizie dall’infermeria della Juventus. Fabio Miretti, costretto ad abbandonare prima del previsto l’amichevole in famiglia contro la Next Gen, si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato una lesione muscolare che poi verrà rivalutata con nuovi controlli tra circa due settimane. Questo significa che il giocatore resterà ai box fino a fine mese, a ridosso della fine della sessione estiva di questo mercato che lo vede (vedeva?) tra gli obiettivi del Napoli. Sarà dunque da capire quanto e come questo stop potrà influire sui piani di calciomercato in uscita della Juve.”
Il comunicato della Juventus
“Fabio Miretti, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’amichevole Juventus-Next Gen, è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti radiologici presso il J-medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero”.
Miretti ha detto sì per 1,7 milioni all’anno, il Napoli deve offrire 15 milioni per convincere la Juve (Schira)
L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha svelato la scorsa settimana, tramite il suo canale YouTube:
«E poi, Fabio Miretti: per 15 milioni, la Juve lo vende. Può essere un’operazione impostata con obbligo di riscatto. Il Napoli ha offerto 2 più 10: deve alzare a 14-15.
C’è il sì di Miretti: contratto quinquennale, anche qui 1 più 4, in caso di obbligo di riscatto, che dovrebbe scattare a condizioni abbastanza semplici.
Ingaggio da 1,7 milioni a stagione per il centrocampista di Pinerolo. Quindi, Miretti-Napoli: pista caldissima».