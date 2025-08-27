Guerra di nervi tra Psg e City, Donnarumma rischia la tribuna fino a gennaio (L’Equipe)

Psg e Manchester City stanno discutendo per il trasferimento di Gigio Donnarumma in Inghilterra, ma non riescono a trovare un accordo. E se il portiere restasse a Parigi?

Per Donnarumma c’è il rischio di rimanere in tribuna fino a gennaio

L’Equipe scrive:

Le immagini di Gianluigi Donnarumma che saluta il Parco dei Principi hanno fatto il giro d’Europa. L’italiano si è offerto un ultimo emozionante giro d’onore, spinto dai suoi compagni, di fronte ai grati sostenitori del Paris Saint-Germain. In quel momento, tutti erano d’accordo sul fatto che il portiere non sarebbe più tornato su quel terreno come calciatore del Psg. A meno di sei giorni dalla fine del mercato, Donnarumma è ancora un giocatore del club francese. Ma può rimanere e passare almeno quattro mesi in tribuna in attesa di gennaio? «È pronto a rimanere fino a gennaio se non troverà un club abbastanza interessante», avrebbe dichiarato il suo entourage. Tuttavia, la preferenza del giocatore rimane quella di trovare una soluzione in modo da non far durare ancora questa situazione angosciante. Il caso legato a Donnarumma (sotto contratto fino al 2026), con l’ottavo stipendio più alto nella sua squadra, è su tutti i dossier. Il Manchester City ha raggiunto un accordo contrattuale con lui poche settimane fa, ma non ha ancora davvero avanzato un’offerta al Psg.

Il club francese, dopo aver fissato il prezzo a 50 milioni all’inizio dell’estate, sembra aver accettato anche l’idea di perderlo a meno. Solo che il Manchester City sta mostrando tutti i segni di un club che vuole approfittare della situazione per offrire sui 15 milioni circa, decisamente un’offerta troppo bassa. Il City non ha fretta, sarebbe pronto addirittura a farsi sfuggire l’opportunità di ingaggiare Donnarumma, tornando alla carica a gennaio con una proposta ancora più bassa, o la prossima estate, quando il portiere sarà svincolato. A condizione, ovviamente, che non trovi un club per allora. Non hanno ancora venduto Ederson e il Galatasaray sta spingendo anche per altri profili. E’ possibile, secondo la dirigenza parigina, che si affacci un altro club per Donnarumma: ma questo è trapelato per far pressione al City o perché esiste davvero un piano B?