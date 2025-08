Il “New Old Trafford” del Manchester United si è arenato come un qualunque “nuovo stadio a Poggioreale”

Il megaprogetto del “New Old Trafford”, il nuovo stadio del Manchester United, si è arenato come se fosse un nuovo stadio a Poggioreale qualunque: c’è una situazione di stallo sul prezzo del terreno necessario per avviare i lavori di costruzione, scrive il Guardian. Certo, il paragone è giocoso: va inteso tutto in scala. I progetti del Napoli per ora hanno a che fare con i dubbi degli esercenti del mercato, il Manchester ha un ballo un progetto da 4 miliardi di sterline.

Il club vuole che il terreno venga utilizzato come terminal ferroviario merci per completare il progetto di riqualificazione che a suo dire porterà 7,3 miliardi di sterline all’anno all’economia del Regno Unito. United ha avviato trattative con Freightliner, la società di trasporti proprietaria e gestore del terminal, per l’acquisto del terreno, ma non c’è accordo sulla valutazione. La società chiede circa 400 milioni di sterline per il terreno, mentre United lo valuta tra i 40 e i 50 milioni di sterline. “Ratcliffe ha chiarito che United non è disposta ad accettare il prezzo richiesto dalla società madre di Freightliner, Brookfield, e si ritiene che le trattative iniziali siano giunte a un punto morto”, scrive il giornale inglese.

“Quando ha presentato i progetti per il piano generale dell’Old Trafford , redatto da Foster + Partners, a marzo, Ratcliffe si è posto l’ambizioso obiettivo di completare quella che ha descritto come una costruzione quinquennale entro il 2030. United sperava di iniziare i lavori preparatori entro la fine di quest’anno, ma l’impossibilità di assicurarsi il sito Freightliner ne ritarderà l’inizio. Le opzioni di United in questa fase sarebbero: aumentare l’offerta, attendere che Freightliner abbassi le sue richieste o ridimensionare il progetto in modo che il terreno del terminal merci non sia necessario. È anche possibile che la nuova Old Trafford Mayoral Development Corporation , presieduta da Sebastian Coe, emetta un ordine di esproprio, sebbene ciò sarebbe soggetto a contestazioni legali e comporterebbe ulteriori ritardi.

Lo United ha stimato il costo del progetto a 4,2 miliardi di sterline, ma sostiene che porterà enormi benefici sociali ed economici alla comunità locale e alla regione più ampia, tra cui 92.000 posti di lavoro, più di 17.000 nuove case e l’attrazione di 1,8 milioni di visitatori in più ogni anno. Il club non ha intenzione di chiedere finanziamenti pubblici.