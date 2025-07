Il Manchester United negli Usa: cerca due miliardi di sterline per il nuovo stadio e Wall Street accorre in massa

Il Manchester United negli Usa a cercare due miliardi di sterline per il nuovo stadio (e Wall Street accorre in massa)

Per rifare lo stadio del Manchester United (100mila spettatori), servono due milioni di sterline. È la cifra che il co-proprietario Ratcliffe sta cercando per dar vita al suo mega progetto sui terreni adiacenti all’attuale e storico impianto.

Ne scrive il Telegraph:

Il Manchester United è impegnato a esplorare potenziali opportunità di investimento negli Stati Uniti per il suo nuovo progetto di stadio da due miliardi di sterline. Il Manchester United vuole abbattere Old Trafford e costruire un nuovo stadio da 100.000 spettatori sul terreno circostante che co-proprietario Sir Jim Ratcliffe spera diventerà un punto di riferimento per rivaleggiare con la Torre Eiffel a Parigi. Ratcliffe spera di aumentare gli investimenti privati nell’ambizioso piano e i dirigenti del club hanno partecipato venerdì pomeriggio a una conferenza sugli investimenti sportivi a New York.

Il Telegraph scrive che alla conferenza al Rockfeller Plaza c’erano varie banche di investimento di Wall Street, fondi pensione e altri investitori statunitensi in infrastrutture. Tutti per ascoltare Lord Sebastian Coe (voluto da Ratcliffe come responsabile diplomatico e politico dell’operazione) e il capo esecutivo Collette Roche. Tutti per ascoltare la visione del club per un nuovo stadio leader mondiale come fulcro di uno dei più grandi progetti di rigenerazione del Regno Unito.

Ricorda il Telegraph:

Sebastian Coe, che ha guidato la task force di rigenerazione dell’Old Trafford su richiesta di Ratcliffe ed è ora presidente designato della nuova Mayoral Development Corporation per il progetto, ha tenuto un breve discorso alla conferenza ospitata dal Consolato generale britannico a New York. Roche ha parlato 40 minuti nel panel intitolato “Dietro lo stadio: posizionamento e potere dello sport nella rigenerazione urbana”, era presente anche l’amministratore delegato dell’Everton Angus Kinnear. L’Everton si è appena trasferito in un nuovo stadio al Bramley-Moore Dock.

Il Telegraph scrive che:

lo United ha tratto ispirazione da una serie di importanti progetti sportivi statunitensi, tra cui il SoFi Stadium (che ospita le partite di Nel di Los Angeles) e lo sviluppo dell’Hollywood Park a Los Angeles e il progetto Burnham Park della squadra Nfl dei Chicago Bears. I dirigenti dell’Old Trafford si incontreranno con i colleghi dei Bears la prossima settimana prima che la squadra voli ad Atlanta per l’ultima tappa del loro tour negli Stati Uniti.

Lo United prosegue intanto le trattative per l’acquisto di terreni adiacenti a Old Trafford per sbloccare il pieno potenziale del sito che intendono riqualificare.