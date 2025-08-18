Il Napoli in contatto col Manchester United per il prestito di Hojlund (Romano)

"Il Manchester United vuole trattenere Joshua Zirkzee". Tmw rincara: "L'ex Bologna è la prima scelta di Conte ma la risposta dei Red Devils è stata negativa e hanno proposto il danese"

Arrivano novità sul possibile nuovo attaccante del Napoli, dopo che gli esami di Romelu Lukaku hanno riscontrato che il belga dovrà stare ai box per più di tre mesi. Da Zirkzee a Hojlund, sono diversi i nomi in orbita azzurra. A seguire quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano con un post su “X”.

Zirkzee no, Hojlund sì: il Manchester United detta le condizioni al Napoli

“Il Napoli ha avuto contatti diretti con il Manchester United oggi a seguito dell’infortunio di Romelu Lukaku, che sarà fuori per più di 3 mesi. Il Napoli ha chiesto condizioni per il prestito di Rasmus Højlund. Il Manchester United vuole trattenere Joshua Zirkzee, ma nessun contatto nonostante i contatti di oggi. Piano chiaro di Rúben Amorim”.

🚨 Napoli had direct contact with Man United today following Romelu Lukaku’s injury as he’ll be out more than 3 months. Napoli asked for loan deal conditions for Rasmus Højlund. 🇩🇰 Man United want to keep Joshua Zirkzee, no talks despite links today. Clear plan by Rúben Amorim. pic.twitter.com/mOIiM1xqxW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

Sul canale youtube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha aggiunto:“Confermate le tempistiche raccontate per Lukaku. Più grave del previsto, oltre i tre mesi di stop e vi confermo tre mesi, tre mesi e mezzo, poi vediamo se si opererà o meno ma si andrà oltre i tre mesi ed il Napoli si guarda intorno. Una prima chiamata c’è stata per Pinamonti, una richiesta d’informazioni, ma il ds Manna lavora su più piste. Vi smentisco quella per Zirkzee, è stato accostato con forza, ma secondo le nostre fonti lo United lo considera importante e non intende privarsi di lui e lui vuole restare lì per fare il suo percorso in Premier. E’ una pista impraticabile. Vedremo le altre piste, ma sicuamente una è quella di Pinamonti, ce ne sono altre e siamo solo all’inizio. Ma vi escludo subito Zirkzee”.

A conferma di quanto il club inglese sia più propenso a vendere il danese piuttosto che l’ex Bologna, arrivano le ultime anche dal portale Tmw che di seguito vi proponiamo.

“La prima richiesta di Antonio Conte porta a Joshua Zirkzee, ex Bologna per il quale è stato effettuato un sondaggio con il Manchester United. La riposta dei Red Devils è stata negativa: il club di Old Trafford non ha intenzione di privarsi di Zirkzee. Come controproposta, però, lo United avrebbe fatto il nome di Rasmus Hojlund, centravanti danese per il quale è da tempo in essere una trattativa con il Milan. Da capire come si muoverà a questo punto il Napoli: data la sua giovane età, Hojlund avrebbe il vantaggio di poter consentire l’inserimento nella lista Serie A di Romelu Lukaku. Per quanto riguarda altre soluzioni, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra la società di Aurelio De Laurentiis e l’entourage di Andrea Pinamonti, rientrato al Sassuolo dal Genoa e sondato di recente anche dal Villarreal in Spagna”.