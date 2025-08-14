Il Napoli valuta tre giovani centrocampisti, tra cui Chukwuemeka del Chelsea (Moretto)

Gli altri due sono Diouf del Lens, 2003, ci sono stati dialoghi tra i due club. E Cissè del Rennes, classe 2004, che gioca nell'Under 21 francese. Fabbian non è tra le priorità.

Il Napoli è alla ricerca di un altro centrocampista per la prossima stagione e sono stati sondati tre profili giovani provenienti dalla Ligue 1 e Premier League, come dichiarato da Matteo Moretto.

Napoli sonda tre giovani centrocampisti, tra cui Chukwuemeka del Chelsea

L’esperto di mercato su YouTube:

«Il Napoli sta valutando i rinforzi per il finale di mercato. C’è la possibilità di andare a firmare un centrocampista. Musah non mi risulta possa essere vicino al Napoli. Mi risultano tre profili che il Napoli sta sondando, per capire se possono essere i nomi giusti. Sono tre calciatori giovani: Andy Diouf del Lens, classe 2003 con contratto in scadenza nel 2028; mancino, molto interessante, ci sono dialoghi in corso tra le parti, un primo scambio di informazioni. Ha ottenuto il secondo posto con la Francia Under 23 alle Olimpiadi. Gli azzurri lo monitorano. Il secondo nome, un po’ meno probabile per una serie di motivi, ma gli azzurri lo considerano: Cissè del Rennes, classe 2004, scadenza nel 2029; è un calciatore di piede destro e gioca nell’Under 21 francese. Il terzo è un nome conosciuto, più “famoso” nel mercato, ovvero Chukwuemeka del Chelsea, classe 2003 inglese di piede destro; il Napoli lo sta valutando».

Su Fabbian del Bologna:

«Non mi risulta essere un nome così caldo per il Napoli. Piace, ma ad oggi non è considerato tra le priorità. Nelle ultime ore la Roma e il Porto hanno chiesto informazioni. Per il Bologna è un calciatore importante e la società lo valuta tanto, ma un’offerta importante verrà considerata».