Il Napoli pensa a Godts dell’Ajax, valutato oltre 10 milioni. Per Cheddira emerge come opzione l’Udinese

Il Napoli valuta rinforzi e cessioni: Mika Godts ipotesi per l’attacco, mentre Walid Cheddira interessa all’Udinese.

Idea Godts

Secondo Tuttosport, l’ultima suggestione per l’attacco del Napoli porta al nome dell’attaccante dell’Ajax: “Mancano un vice di Lorenzo e soprattutto un esterno offensivo di piede destro. Inutile negare che il prescelto, prima del rilancio-monstre del Nottingham Forest, fosse Dan Ndoye come confermato dallo stesso Conte. In effetti 46 milioni per il cartellino e 5 milioni netti a stagione come stipendio per un elemento reduce sì da una grande annata, ma finora altalenante rappresentavano una cifra fuori concorso per il nostro calcio. Non però per la Premier che economicamente viaggia a un’altra velocità rispetto alla Serie A. L’ultima idea per il ruolo di esterno d’attacco porta al giovane Mika Godts.”

Leggi anche: Il Napoli valuta tre giovani centrocampisti, tra cui Chukwuemeka del Chelsea (Moretto)

Godts vale 10 milioni (Tmw)

Riporta Tmw sul suo portale web: “Mika Godts (20 anni), belga classe 2005 gioca in Olanda, con l’Ajax. Rimangono in corsa anche soluzioni alternative come quella che porterebbe al ritorno di Elif Elmas dal Lipsia e a Federico Chiesa, per il quale però vi abbiamo già raccontato delle incertezze che esistono in merito a un addio immediato al Liverpool, sia da parte sua che del suo allenatore Arne Slot.

La valutazione che fa l’Ajax di Godts è superiore ai 10 milioni di euro. Difficile pensare a un ruolo da titolare indiscusso in questo Napoli, però adesso che la società campana ha effettuato le uscite in serie di Ngonge, Simeone e Raspadori potrebbe essere inserito nelle rotazioni. E ha come elemento aggiuntivo di favore l’essere considerato Under e quindi non andrebbe a occupare uno slot per la registrazione in Serie A. “

Su Cheddira c’è l’Udinese (Di Marzio)

Come riportato da Gianluca Di Marzio nel suo ultimo articolo: “L’Udinese avanza per Walid Cheddira per l’attacco, con l’ex Frosinone che è in uscita dal Napoli.

Walid Cheddira nel mirino dell’Udinese: il giocatore marocchino non rientra nei piani del Napoli, con il club azzurro che ascolta proposte per la cessione.

Ora l’attenzione si sposta sull’Udinese, che è in vantaggio nella corsa all’attaccante.