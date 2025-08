Riflettere per non sbagliare. Osservare ciò che succede in un mercato in veloce cambiamento ed evoluzione. Il Napoli può consentirsi di aspettare

Il Napoli legge e rilancia, a cominciare da Lookman. Il mercato è una partita a poker

Riflettere per non sbagliare. Osservare ciò che succede in un mercato in veloce cambiamento ed evoluzione come nel caso di Lookman. Ora il Napoli può permettersi i tempi, decidere di abbandonare piste e calciatori bloccati da tempo o rilanciare perché ha il lusso di gestire: come ha scritto Sergio Sciarelli ora Conte ha il “problema” dell’abbondanza. Un agosto fa il coach-british pugliese era in attesa di Lukaku, McTominay, Neres e Gilmuor arrivati solo dopo lo scivolone di Verona alla prima giornata.

In questo contesto il primo tema che abbiamo sollevato alcuni giorni fa ora è al centro delle strategie di mercato: la variabile Raspadori. Jack è pedina fondamentale, tattica quando il Napoli era falcidiato da infortuni e cessioni. Oggi può decidere dove vira l’ultimo scatto del mercato azzurro a cui mancano 2-3 nomi per rinforzare organico e qualità. Per comprendere la differenza del mercato di questa stagione ci sono calciatori del calibro di Grealish e Sterling che aspettano solo un cenno per correre a trattare sull’ingaggio con il Napoli.

Sembrava fatta per Juanlu e poi la marcia indietro, idem per il bravo e infortunato Gutierrez ma poi salta Lookman con l’Inter e allora qualcosa può tornare a muoversi. Il Napoli, oggi, non ha fretta e può piazzare la zampata che arriva direttamente dal disegno tattico di Conte perché la scelta dei calciatori sulle catene laterali è direttamente collegata alle variabili del 4-3-3 di partenza.

Mazzocchi e Zanoli come Hasa e Vergara sono al tempo stesso pedine in uscita ma anche possibili alternative di inizio campionato. In conclusione, per Sassuolo-Napoli e Napoli Cagliari il coach british-pugliese sa di poter contare su una rosa già rinforzata e quindi si può aspettare anche Ferragosto per chiudere gli ultimi arrivi. Poi a Firenze il 13 settembre e vedremo in campo quali saranno state le scelte per definire la squadra di 22 titolari che dovranno affrontare le quattro competizioni a partire dalla lunga e faticosa Champions League.