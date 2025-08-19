L'infortunio di Lukaku è uno stress-test per il club di De Laurentiis che ha pagato le alternative quanto dei titolari proprio perché dovevano esserlo. Ora che farà con Lucca?

Il Napoli crede al suo mercato? Ha pagato le “riserve” come se fossero titolari, Lucca è costato 40 milioni (Libero)

L’infortunio di Lukaku è ovviamente su tutti i giornali. Il quotidiano Libero si sofferma su un aspetto, sulla fisionomia del calciomercato del Napoli che di fatto ha acquistato riserve come se fossero titolari. Ora, con l’infortunio di Lukaku, è il momento di dimostrarlo.

Scrive Claudio Savelli:

C’è un’ironia quasi tragica nel vedere un progetto ambizioso, costato oltre un centinaio di milioni e celebrato come l’alba di una nuova era europea, messo in crisi da un singolo, maledetto tiro di fine estate. L’infortunio di Romelu Lukaku è grave.

Questa notizia è il perfetto, spietato stress-test che costringe il Napoli a guardarsi allo specchio e a rispondere a una domanda brutale: credi davvero in ciò che hai fatto? L’obiettivo del mercato estivo era chiaro: non avere più una squadra con titolari e riserve ma un organico con due “undici”. Una necessità, come ha detto Conte, non un vezzo. Le alternative sono state pagate quanto dei titolari proprio perché dovevano esserlo: oltre a De Bruyne, svincolato ma rimborsato con 10 milioni alla firma, arrivano due terzini da 17-20 milioni l’uno (Gutierrez ha finalmente effettuato le visite, Juanlu Sanchez è sempre vicino, manca ancora l’accordo con il Siviglia), un secondo portiere da 20 milioni, un’ala da 25 milioni, un centrale da oltre 30, una punta da quasi 40. Ecco, quest’ultima, Lorenzo Lucca dall’Udinese, diventa oggetto del test: da vice-Lukaku a titolare di un vice che il Napoli deve reperire sul mercato.

Antonio Corbo, su Repubblica Napoli, scrive del mercato del Napoli. Ieri Ndoye ha esordito in Premier con un gran gol in Nottingham Forest-Brentford 3-1:

È campagna incompleta e confusa, parziale e contraddittoria, vero. Ma il rimpianto di Dan Ndoye ricorda quello per Alejandro Garnacho a gennaio. Così lo svizzero Ndoye soffiato dal Nottingham Forest per 50 milioni. «A noi piaceva, ma certe cifre non si possono spendere», spiega Conte, trascurando che il Napoli si è già impegnato per 150 milioni senza aver concluso il mercato. Sabato si è esibito in un incauto tuffo in avanti il portiere serbo Milinkovic Savic, preso dal Torino. È accreditato di lunghi rinvii. In uscita ha tamponato Rrahmani senza respingere la palla.

Va studiata anche la preparazione per ridurre gli infortuni muscolari. Incidenti già molto afflittivi nello scorso torneo. Una maggiore cautela nel mandare in campo solo chi è perfettamente guarito avrebbe evitato forse l’assenza di Lobotka e Buongiorno nel finale.