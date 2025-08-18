Napoli, mercato confuso e contraddittorio: ha impegnato 150 milioni senza aver concluso gli acquisti (Corbo)

Antonio Corbo, su Repubblica Napoli, scrive del mercato del Napoli. Ieri Ndoye ha esordito in Premier con un gran gol in Nottingham Forest-Brentford 3-1:

È campagna incompleta e confusa, parziale e contraddittoria, vero. Ma il rimpianto di Dan Ndoye ricorda quello per Alejandro Garnacho a gennaio. Così lo svizzero Ndoye soffiato dal Nottingham Forest per 50 milioni. «A noi piaceva, ma certe cifre non si possono spendere», spiega Conte, trascurando che il Napoli si è già impegnato per 150 milioni senza aver concluso il mercato. Sabato si è esibito in un incauto tuffo in avanti il portiere serbo Milinkovic Savic, preso dal Torino. È accreditato di lunghi rinvii. In uscita ha tamponato Rrahmani senza respingere la palla.

Va studiata anche la preparazione per ridurre gli infortuni muscolari. Incidenti già molto afflittivi nello scorso torneo. Una maggiore cautela nel mandare in campo solo chi è perfettamente guarito avrebbe evitato forse l’assenza di Lobotka e Buongiorno nel finale.

Si parte con le griglie. Stagione 25-26 e per la Gazzetta dello Sport (non solo per la Gazzetta) il Napoli è la netta favorita per lo scudetto.

Scrive la Gazzetta:

Antonio Conte ha declassato il Napoli al ruolo di “rompiscatole” (parola sua, testuale) di Inter, Milan e Juve. L’allenatore dei campioni d’Italia vuole togliere la pressione attorno ai propri giocatori, ma la realtà è un’altra. Nella griglia di partenza del campionato, Il Napoli è davanti a tutti, in primissima fila. La squadra detentrice del titolo si è rinforzata con gli arrivi di De Bruyne, un fuoriclasse; di Lang, un’ala tutta dribbling e velocità; di Lucca, centravanti torre, ideale come cambio di Lukaku; e di Beukema, difensore affidabile. Osimhen e Kvaratskhelia se ne sono andati da tempo, non ci si può aggrappare a queste partenze. Conte afferma che il Napoli è una squadra in ricostruzione. Neppure questo condividiamo: il Napoli è una squadra in potenziamento. E lo storico di Conte dice che lo scudetto per lui ha sempre la priorità. Alla Juve relegò in secondo piano una possibile finale di Europa League per battere il record di punti, motivo per cui immaginiamo che preferisca il secondo scudetto consecutivo, cosa mai successa al Napoli, a un’improbabile caccia alla finale di Champions.