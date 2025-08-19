Il Napoli, contatti per Tolu Arokodare del Genk: costa tra i 20 e i 25 milioni (Moretto)

Il Napoli continua la caccia di un sostituto di Romelu Lukaku. Sono diversi i nomi in orbita azzurra. Nelle ultime ore ci sono stati diversi contatti, compreso quello per un nome all’apparenza sconosciuto: si tratta di Tolu Arokodare, attaccante del Genk. A seguire quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, con un video apparso sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Napoli, caccia al sostituto di Lukaku: Tolu Arokodare nuovo nome

“Il Napoli è alla ricerca di una prima punta forte fisicamente che possa sopperire all’assenza dell’attaccante belga. Si tratta di una prima necessità adesso per il club azzurro. Lukaku starà fuori di almeno tre mesi e c’è bisogno di un nuovo innesto. Deve essere un attaccante che per caratteristiche deve ricordare l’ex Inter. Ieri sono stati contattati Pinamonti e Hojlund. Oggi, invece, è stato contattato l’attaccante del Genk, Tolu Arokodare. Ha 24 anni e un costo tra i 20 e i 25 milioni di euro. Era stato proposto anche al Milan ma nelle ultime ore il Napoli ha iniziato a prendere seriamente informazioni su di lui. Vedremo se la pista si scalderà nei prossimi giorni”.

Leggi anche: Il Napoli cerca un attaccante in prestito, è disposto a investire solo per un attaccante giovane (Sky)

Questo quanto dichiarato sullo stesso argomento ieri sera da Luca Marchetti a Sky Sport.

«Il Napoli si è informato con il Manchester United per Hojlund, ma si è informato anche sulle condizioni di Vlahovic, di Embolo del Monaco, c’è stato anche un sondaggio per Krstovic e per Pinamonti. Le ipotesi vanno dal prestito all’acquisto a titolo definitivo: eventualmente giocatori come Vlahovic ed Embolo, in scadenza di contratto, arriverebbero a titolo definitivo. Il Napoli preferisce prendere un attaccante in prestito ed è disposto ad investire solo per un attaccante giovane».