Il contratto di Vasseur alla Ferrari ha un valore limitato, dipende dai risultati (Telegraph)

“Il nuovo contratto di Frédéric Vasseur alla Ferrari non dovrebbe sorprendere”, scrive il Telegraph. “Dopotutto, è stato lui a convincere Lewis Hamilton a lasciare la Mercedes dopo un decennio”. Un affarone, finora. Ma l’analisi del giornale inglese va oltre le apparenze. Il titolo è chiaro: quel contratto “non vale la carta su cui è scritto”.

Il Telegraph scrive che il team principal “è riuscito a mitigare alcune delle tendenze del team verso il disordine, il caos e il loro approccio da grande casinò alle corse automobilistiche, anche se non è ancora riuscito a trasformare il cattivo in buono”.

“Il nuovo contratto di Vasseur è un voto di fiducia da parte dei vertici della Ferrari, dopo le indiscrezioni circolate in Italia secondo cui il suo posto di lavoro sarebbe a rischio. Smentisce anche le fantasiose voci secondo cui Christian Horner sarebbe diretto a Maranello per sostituirlo”.

Ma la verità, continua il Telegraph, è che “un contratto ha un valore limitato e dura solo per un certo periodo. Il posto di Vasseur in Ferrari dipende dai risultati. E per quanto riguarda le voci secondo cui Vasseur sarebbe stato messo sotto pressione dai dirigenti della Ferrari? Questa è la situazione della squadra in Italia, questo è lo status quo per il team principal, a meno che non vincano titoli”. E “non si può escludere che per Ferrari e Vasseur arriveranno tempi più duri. Se dovessero arrivare, sicuramente metteranno in risalto la forza dell’impegno della Ferrari fino al limite. Questo non vuol dire che non gli verrà dato il tempo di cambiare le cose ma quell’impegno non è mai assoluto e non dovrebbe esserlo”.