I Cheerleader maschi risvegliano il machismo nel football americano, un video dei Vikings divide il pubblico

Arrivano i cheerleader maschi nella National Football League americana. Il 14 agosto 2025, i Minnesota Vikings hanno annunciato i due nuovi cheerleader – Blaize Shiek e Louie Conn – attraverso un video virale pubblicato sul loro profilo Instagram, accompagnato dalla caption: “The next generation of cheer has arrived!” Quella clip è esplosa sui social, attirando sia entusiasmo che ferventi polemiche.

Esplode la polemica sui cheerleader maschi

Pochi giorni dopo, Blaize Shiek ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Conn, entrambi in divisa da cheerleader, commentando con ironica leggerezza: “Wait… did someone say our name?” Un gesto che ha rapidamente catalizzato sostegno da parte di molti utenti contro la frenetica critica online, trasformandosi in un simbolo di imperturbabilità e simpatia contro le polemiche. I Vikings hanno ricordato che i cheerleader maschi non sono una novità — sono presenti in circa un terzo delle squadre NFL nel 2025. Hanno sottolineato che Shiek e Conn hanno superato lo stesso rigoroso processo di selezione riservato a tutti i membri dello spettacolare team, selezionati per talento, passione e dedizione a elevare l’esperienza del match-day.

Non è affatto la prima volta nel Football Usa

In realtà, la presenza di uomini nelle squadre di cheerleading non è una novità: dai Rams nel 2018 fino a diverse squadre come Patriots, Saints, Panthers, Chiefs, Titans, 49ers, Eagles e Ravens, i maschi sono da tempo parte integrante dello spettacolo sideline. A livello storico, il cheerleading maschile risale addirittura al XIX secolo nei college americani

Il commento omofobo

Antonio Brown, ex wide receiver di Pittsburgh, Oakland, New England e Tampa Bay, ha rivolto un insulto omofobo a uno dei due cheerleader, un gesto che ha scatenato ulteriore indignazione.

Torrey Smith, wide receiver per i Carolina Panthers, ha preso le difese della diversità nel mondo del cheerleading: “Se vuole fare il cheerleader, lasciatelo fare. Non sarà tollerato nessun tipo di bullismo!” Su Reddit, gli utenti hanno mostrato sia ironia che sostegno, con commenti del tipo: “Solo le persone più ‘morbide’ che si possano immaginare potrebbero offendersi per questo”. “Anche i Vikings hanno cheerleader maschi ormai da diversi anni. Non capisco perché vengano improvvisamente presi di mira”. Qualcuno ha minacciato di ritirare l’abbonamento.